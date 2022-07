Fallece el padre de Oprah Winfrey a los 88 años a consecuencia de un cáncer Oprah Winfrey acaba de compartir con mucha tristeza que su padre, Vernon, ha fallecido rodeado de amor a la edad de 88 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Oprah Winfrey y su padre Oprah Winfrey y su padre | Credit: The Grosby Group / Instagram Oprah Winfrey La conductora más famosa de la televisión de Estados Unidos expresó a través de sus redes sociales que su padre, Vernon, de 88 años, había muerto. Según cuenta la propia Oprah Winfrey, Vernon, falleció el viernes 8 de julio después de luchar contra un cáncer. La magnate de los medios, de 68 años, publicó un homenaje a su padre este mismo sábado. "Vernon Winfrey 1933-2022. Hace menos de una semana honramos a mi padre en su propio patio trasero. Mi amigo y cantante de gospel Wintley Phipps lo saludó con una canción. SENTÍA el amor y se deleitó hasta que ya no pudo hablar", escribió la presentadora junto con este video de su papá. Y continuó: "Ayer, con la familia rodeando en su cama, tuve el sagrado honor de presenciar al hombre responsable de mi vida tomar su último aliento. Pudimos sentir paz al entrar en la habitación durante su muerte. Esa paz aún permanece. Todo está bien. Gracias por sus oraciones y buenos pensamientos 🙏🏾", finalizó la periodista. El lunes de esta misma semana, Oprah celebró el 4 de julio organizando una fiesta sorpresa especial para su padre. En un video compartido también en su cuenta Instagram, la estrella de la televisión dijo que aunque estaba organizando una barbacoa en el patio de su casa, la verdadera razón de la celebración era honrar a su padre. "Mi padre está enfermo y queríamos que todos sus amigos vinieran a celebrarlo mientras él todavía puede recibir la alegría", dijo mientras mostraba la pancarta detrás de ella en honor a su padre. Cuando su mejor amiga, Gayle King, le preguntó si su padre estaba "emocionado" por la celebración, Oprah dijo: "Él ni siquiera sabe que esto es para él". "Él piensa que es algo del 4 de julio", continuó. "Él no sabe… Saldrá y verá todo". En junio de 2021, Oprah habló con nuestra revista hermana, PEOPLE, sobre su padre antes del especial OWN titulado Honrando a nuestros reyes, celebrando la paternidad negra, en el que fue coanfitriona con el alumno de This Is Us, Sterling K. Brown. "Tuve un padre que asumió la responsabilidad por mí, aunque sabía que podría haber sido la hija de otra persona", dijo sobre su progenitor. "Mi madre y mi padre nunca se casaron. Tuvieron sexo una vez. Él recibe una carta después de que yo nací diciendo: 'Envía dinero. Tienes una hija'. Y la razón por la que lo hizo, dijo, es porque podría haber sido él. Y la responsabilidad que asumió por mí, no solo una responsabilidad sino cuidado, amor, dirección y apoyo como una joven adolescente, es lo que hizo que la diferencia en que soy quien soy ahora o alguien de quien nunca habrías oído hablar", agregó entonces. Que en paz descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallece el padre de Oprah Winfrey a los 88 años a consecuencia de un cáncer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.