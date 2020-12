Close

Fallece el músico cubano Efrén Rubén El manager de Efrén Rubén dio a conocer esta noticia y explicó algunos detalles del joven cantautor cubano. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado 25 de diciembre, Efrén Rubén murió a causa de un accidente que sufrió en Estados Unidos. Si bien, el deceso ocurrió hace unos días, hasta ahora se realizó el reporte oficial por parte de su manager, Danny Jacomino. RELACIONADO: Muere Lucía Bosé, madre de Miguel Bosé Image zoom “Esta es una noticia que quiero dar porque me corresponde y asumo como manager, como hermano y amigo, para informarle a todos sus seguidores, a todos los amigos, a todos los que lo seguían, que mi hermano, mi artista Efrén Rubén, dejó de existir la noche del 25 de diciembre”, explicó, literalmente llorando, Jacomino en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. “Con motivo de un accidente que no tenemos absolutamente claro. Todos sus amigos, su banda, sus familiares [están] devastados”. Image zoom De acuerdo con el representante, el cantante de origen cubano “Nos dejó de manera muy joven, con muchas cosas por hacer”. Pidió que se le recordara y se comparta su música. También solicitó “respeto a todos, que no haya especulación. Ya sabrán, exactamente qué pasó”. “Efrén Rubén Garcia nos deja el legado de su buena música; su alma; del cariño a sus seguidores”, agregó. “Nunca me ha gustado dar noticias por este medio, pero es la manera que le llegue a todos”. Danny Jacomino, quien llamaba cariñosamente “patatín” a García, envió un mensaje de aliento a las hijas y esposa del también compositor. “Hay cosas en la vida que no entendemos, pero pasan, y pasó con quién no tenía que pasar”, concluyó. El pasado 24 de diciembre, Efrén Rubén lanzó el video de su tema navideño “El tren de la alegría” y compartió el que sería su último mensaje. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Nada puede ser más gratificante que poner mi obra al alcance de todos. Gracias por todo el apoyo, gracias por tanta bondad, gracias a todos los que se suman día a día a este sueño”, escribió Efrén Rubén en su cuenta de Instagram para acompañar el mencionado audiovisual. “[Un] regalo de Navidad de mi parte y también de todo el equipo que me acompaña en mi diario andar por la música”.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Fallece el músico cubano Efrén Rubén

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.