Fallece el cantante mexicano Eder Vargas A los 35 años, Eder Vargas falleció en su natal Coahuila, México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este martes, 4 de enero de 2021, falleció Eder Vargas. Si bien no se han dado mayores detalles, se sabe que el vocalista de La Poderosa Banda Rancho Grande estuvo lidiando, desde hace tiempo, con una enfermedad crónica que lo llevó a someterse a varias operaciones y, posteriormente, a la muerte. El antiguo grupo donde trabajó TNT CUMBIA, fue el encargado de dar a conocer la noticia. "Con profunda tristeza, lamentamos informarles el sensible fallecimiento de quien fuera pilar e iniciador de TNT CUMBIA, el señor Eder Vargas, quien con su voz logró conquistar a quienes tuvimos el privilegio de escucharlo, siempre estarás en nuestros corazones", se informó en la cuenta de Facebook de la agrupación. Posteriormente, Banda Rancho Grande confirmó el deceso con una imagen del cantante donde se muestra su fecha de nacimiento y fallecimiento. "Hombre fuerte, mirada elegante lo que lo distingue es que le encanta el arte", menciona el mensaje que dio a conocer el grupo en sus cuentas de Instagram y Facebook. Eder Vargas Credit: Eder Vargas Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Rancho Grande fue pieza Importante desde los inicios. Hay que batallarle, nada es fácil, palabra Importante. No es por presumirles me llaman 'El Master'. Hasta el cielo se va a escuchar tu rola, Master, te nos adelantaste en el camino", continuó. "La Familia Rancho Grande va tener un ángel que nos cuide y nos proteja en cada camino y en cada presentación. Dios te dé tu eterno descanso hermano, pronto nos vemos". Los seguidores reaccionaron con mensajes de condolencias ante el deceso del intérprete de 35 años, originario de Coahuila, México. "Descanse en paz Master"; "Gran persona"; "La voz más bonita de la banda"; "Triste noticia. Dios lo tenga en su gloria. Descanse en paz Eder", y "Mis condolencias a la familia y a la banda", fueron algunos comentarios. Los funerales de Eder Vargas se llevaron a cabo este 5 de enero, donde La Poderosa Banda Rancho Grande tocó durante el sepelio a manera de homenaje a su compañero.

