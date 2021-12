Fallece el actor mexicano Alfonso Mejía Se da a conocer la muerte de Alfonso Mejía. Aquí todos los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El miércoles 29 de diciembre de 2021, falleció Alfonso Mejía. El actor de origen mexicano tenía 87 años y su deceso fue por causas naturales. Fue la Asociación Nacional de Intérpretes la encargada de dar a conocer la noticia. "La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Alfonso Mejía Silva", mención la institución en su cuenta de Instagram. "El actor es recordado por haber personificado al pequeño Pedro en Los olvidados, de Luis Buñuel", agregó el comunicado. "A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI". También noticieros Televisa corroboró el anuncio. "Falleció de causas naturales Alfonso Mejía Silva, recordado por su papel de Pedro en Los olvidados de Luis Buñuel considerada Memoria del mundo por la UNESCO. Tenía 87 años de edad", agregaron en su cuenta de Twitter. Alfonso Mejía en Los Olvidados Credit: LMPC via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A la edad de 15 años, el actor inició su carrera profesional por una casualidad, debido a que sus amigos lo convencieron de hacer un casting para una película; la cual, sería dirigidas por el reconocido cineasta Luis Buñuel. Para su sorpresa se quedó con el personaje principal y logró la fama mundial y el premio Ariel como Mejor Actor Infantil. Posteriormente, realizó diversos filmes entre los que destacan La bienamada, El Mártir del Calvario, Mi esposa y la otra, y La edad de la tentación, por mencionar solo algunas. También se convirtió en galán de otras cintas y protagonizó la versión fílmica de Quinceañera, donde interpretó a Pancho. Además, protagonizó Juventud sin Dios, Jóvenes y bellas, Contra viento y marea, y Serenata en noche de Luna, entre otras. Alfonso Mejía fue nominado a dos premios como Mejor Actuación Juvenil. En 1971, se retiró de la actuación y se mudó a Chihuahua, México, con su esposa Carmelita, con quien formó una familia.

