Fallece el actor mexicano Cristóbal Jodorowsky La familia de Cristóbal Jodorowsky fue la encargada de informar sobre el deceso del también escritor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 15 de septiembre de 2022, se dio a conocer la muerte de Cristóbal Jodorowky a los 57 años de edad. Fue la familia del actor mexicano-francés la encargada de dar a conocer la noticia del deceso. "La familia Jodorowsky Trumblay tiene la tristeza de anunciarles el fallecimiento de nuestro amado Cristóbal Jodorowsky", mencionó su hermano Brontis Jodorowsky en su cuenta de Twitter. Además, postearon algunas imágenes de Cristóbal e invitaron al público, amigos y parientes a asistir al homenaje póstumo que le realizarán en la Ciudad de México. "Este se llevará a cabo en la Sala 5 de Casa Prim, lugar que se encuentra ubicado en el número 75 de la calle General Prim de la colonia Juárez, en la Ciudad de México", agregaron en la misma red social. Por su parte, Alejandro Jodorowsky, padre del también escritor, se pronunció ante esta pérdida familiar. "Noticia dolorosa para mí: por motivo de duelo, mañana haré un día de silencio. Volveré a estar contigo pasado mañana. Gracias". Cristobal Jodorowsky Cristobal Jodorowsky | Credit: Leonardo Cendamo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cristóbal Jodorowsky es el tercero de cuatro hijos del escritor Alejandro Jodorowsky. Fue un artista multidisciplinario que, además, de la actuación y escritura, se dedicó a la poesía, creación teatral, pintura y fue cineasta. Se sabe que antes de su muerte tenía planes u proyectos que incluían un seminario de espiritualidad en Francia, que lleva por título La chiamata dell'anima; en la cual, hablaría de psicochamanismo, una disciplina a la que se dedicaba. De momento, se desconocen las causas de su muerte y sólo queda esperar si la familia da alguna información al respecto.

