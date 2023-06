Fallece el compositor mexicano Adán López Ávila El 30 de mayo de 2023, falleció Adán López Ávila. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este martes 30 de mayo de 2023, falleció Adán López Dávila a los 61 años. El compositor de origen mexicano luchó por largo tiempo contra el cáncer. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ciudad donde nació, confirmó su muerte. "San Luis Potosí está de luto por la partida de Adán López Dávila, compositor del grupo Los Acosta", mencionó Gallardo Cardona en su cuenta de Twitter. "Lamentamos mucho la pérdida de sus familiares, amigas, amigos y fans. Que en paz descanse". Incluyó un mensaje a nombre de dicha entidad. "El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Adán López Dávila, compositor y creador de todos los éxitos del grupo consentido de México, Los Acosta", agregó en una esquela que publicó para acompañar el mensaje. "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos". También el grupo del que fue autor de varios éxitos le dedicó unas palabras de despedida. "Con un nudo en la garganta y el corazón destrozado, te digo hasta pronto mi gran amigo, poeta y compositor", mencionaron Los Acosta en su cuenta de Facebook. Adán López Dávila Credit: Los Acosta Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas también se pronunciaron al respecto. "Mi más sentido pésame a la familia del buen amigo Adán López Dávila"; "Hacedor de los primeros éxitos del Grupo consentido de México como 'Sin razón'; fue un hitazo que los catapultó hasta las nubes. Y de ahí siguieron muchos éxitos más"; Le enseñó a los hermanos Ricardo y Ernesto Acosta el A, B, C de la composición"; "Que en paz descanse nuestro amigo", fueron algunos comentarios. Adán López Dávila nació en 1962. A los 14 años de edad comenzó su carrera musical. Se convirtió en compositor gracias al trabajo poético de Pablo Neruda y Sor Juana Inés de la Cruz. Así, comenzó a cantar temas de su autoría. En los años 80, conoció a Ernesto y Ricardo Acosta, líderes de Los Acosta; así, comenzaron una mancuerna laboral que inició con el primero éxito titulado "Tonto corazón"; luego siguieron otras canciones como "Caprichos de mujer", "Borracho de tristeza", "El amor de mi vida", "En una sola copa" e "Historias de Amor", entre otras.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallece el compositor mexicano Adán López Ávila

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.