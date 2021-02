Close

Fallece Carlos Menem, expresidente de Argentina Murió a los 90 años el mandatario que gobernó durante una década. Tenemos los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Carlos Saúl Menem, el hombre que más tiempo gobernó en Argentina, falleció hoy domingo, 14 de febrero, en el hospital Los Arcos ubicado en Palermo, Buenos Aires, a los noventa años. El expresidente peronista murió a causa de una infección renal. En coma desde el pasado diciembre, había sido diagnosticado anteriormente con una neumonía el pasado junio. Durante diez años y de forma ininterrumpida, de 1989 hasta 1999, su mandato fue conocido como la década menemista. Protagonizó varios escándalos de corrupción y practicó una fuerte política liberal, con la privatización de empresas públicas y la desregulación del mercado. Image zoom Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de su famoso "Plan de Convertibilidad", logró domar la persistente inflación del país pero la economía sufrió un enorme revés al finalizar su mandato en el 99. Tan solo dos años después, llegó el caos conocido mundialmente como "Corralito" y la sucesión de cinco presidentes en once días. Su vida privada provocó un enorme escándalo cuando el 12 de junio de 1990 expulsó a su esposa Zulema Yoma y sus hijos, Carlos Jr. y Zulemita, de su residencia. En el 95, su hijo murió en un accidente de helicóptero a los 26 años, algo que sus padres señalaron como un atentado. Image zoom Credit: Getty Images Alberto Fernández, el presidente de Argentina en la actualidad, expresó en Twitter su sentir al respecto: "Con profundo pesar supe de la muerte de Carlos Saúl Menem. Siempre elegido en democracia, fue gobernador de la La Rioja, Presidente de la Nación y Senador Nacional. En dictadura fue perseguido y encarcelado. Vaya todo mi cariño a Zulema, Zulemita y a todos los que hoy le lloran".

