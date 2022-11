Fallece el cantautor cubano Pablo Milanés a los 79 años Pablo Milanés falleció este martes 22 de noviembre en Madrid, España. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 22 de noviembre de 2022, falleció Pablo Milanés en Madrid, España. El cantante de 79 años estaba internado, desde hace varios días, en un hospital de dicha ciudad; cabe recordar que su estado de salud era precario debido a diversas enfermedades que presentaba desde hace tres meses según se había reportado; además, sufrió trastorno renal que ocasionó que en 2014 recibiera un trasplante. Fueron lo representantes del también cantante los encargados de dar a conocer el deceso. "Con gran dolor y tristeza, lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid", informaron en la página oficial de Instagram de Milanés. "Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y apoyo, a toda su familia y amigos, en estos momentos tan difíciles. Que descanse en el amor y en la paz que siempre ha transmitido. Permanecerá eternamente en nuestra memoria". Diversos famosos se han pronunciado ante la muerte del autor de origen cubano. "Que triste noticia! Mis condolencias a su familia y a sus seres queridos. Maestro Gracias por ese legado de canciones hermosas y de buena música que quedaran para siempre y gracias por invitarme a grabar en su último disco y haber tenido el honor de compartir música con usted. QEPD", mencionó Diego Torres. Pablo Milanés Credit: Pablo Milanés Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias maestro por tanta música. Aunque no pude conocerlo en persona tuve la dicha de cantar con usted en su último disco, momento que atesoro en mi alma. Sus canciones han sido un referente de toda la vida. Mi mas sentido pésame a toda su familia. Descanse en paz", dijo Luis Enrique; "Descansa en paz maestro", comentó Mane de la Parra, y "Vivirás en nosotros querido Pablo", escribió Leoni Torres. El creador de temas como "Yolanda", "El breve espacio en que no estás", "Yo,no,te pido" y "El amor de mi vida", entre muchas otras, nació en Bayamo, provincia de Oriente, actual provincia de Granma, Cuba. Estudió música en el Conservatorio Municipal de La Habana e inició,su carrera profesional en 1956. Fue precursor de la Nueva Trova Cubana que se hizo evidente en su disco Mis 22 años. En 1966 fue recluido en un campo de trabajo forzado por pronunciarse en contra del gobierno. Pablo Milanés estaba llevando a cabo su gira Días de luz. De momento, se desconoce cuándo y cómo se llevarán a cabo los funerales correspondientes.

