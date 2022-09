Fallece cantante regional mexicano Lupe Tijerina en trágico accidente de tráfico El cantante Lupe Tijerina falleció en un trágico accidente automovilístico. Así confirmó la triste noticia su propio hijo en redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lupe Tijerina Lupe Tijerina | Credit: Instagram Lupe Tijerina Lupe Tijerina, cantante y acordeonista de Los nuevos cadetes de los primos Tijerina, falleció en la madrugada de este 23 de septiembre, en un fatal accidente automovilístico mientras se dirigía a su casa en California. La triste noticia fue compartida por su hijo a través de un video que subió en sus redes sociales, y en el que, con lágrimas en los ojos, reveló que el impacto habría ocurrido alrededor de las 5:00 de la mañana, aunque desconocen cuáles fueron los motivos que provocaron el mortal incidente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy partió mi padre en un trágico accidente, venía de Nuevo México. No alcanzó a llegar mi viejo, no sé si le dio un ataque, si le dio un infarto o se quedó dormido, pero el carro quedó deshecho", expresó su hijo entre lágrimas. Y aprovechó para agradecer las muestras de cariño: "Hemos recibido mucho apoyo de la familia, amigos y seguidores, muchas gracias. Esto no es fácil, bien doloroso que va a ser para nosotros adaptarse a no tenerlo". Los usuarios en redes sociales se encuentran confundidos debido a que en 2016 murió Don Lupe Tijerina de los Cadetes de Linares, sin embargo, no son la misma persona pero sí primos con el mismo nombre.

