Fallece Armando Arcos, fundador de Los Joao, creadores del éxito Vamos a la playa Armando Arcos Suárez, fundador, vocalista y bajista del legendario grupo mexicano de música tropical con tintes electrónicos Los Joao, ha fallecido en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Armando Arcos Armando Arcos | Credit: Facebook Armando Arcos El cantante Armando Arcos Suárez, nacido en Xalapa, Veracruz, falleció este 18 de septiembre en León, Guanajuato. Así lo dio a conocer su familia a través de las redes sociales. El bajista del popular grupo Los Joao, murió a consecuencia de un cáncer que le fue diagnosticado en 2020. Armando Arcos Suárez Armando Arcos Suárez | Credit: Facebook Alfredo Dussauge, también lamentó a través de su cuenta oficial de Instagram la partida de su amigo, de quien compartió una fotografía. "Descansa en paz, querido amigo, Armando Arcos, bajista del grupo Los Joao. Que en paz descanse", escribió el hermano de la conductora Consuelo Duval. "Sí estaba enfermo, lo habían operado hace 2 años y gracias a la virgencita, que fuimos a la Basílica, nos regaló 2 años 8 meses. Tiempo en el que abrió un canal de YouTube, 'Los Joao Originales', y dio tiempo de subir muchos videos del grupo, pero desgraciadamente volvió el cáncer y ya no tuvo remedio", contó el también integrante de la agrupación, Filemón Arcos Suárez, apodado Monchi, al diario Milenio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El grupo Los Joao fue fundado en 1967 en Xalapa, inicialmente la banda fue conformada por Sergio Gutiérrez, baterista, y Armando Arcos, en el bajo y la voz; luego se sumaron Mayolo Ortiz, Otilio y Daniel Martínez y su hermano Monchi. Y tuvo su auge en los años 70 y 80. Se distinguieron por su música tropical brasileña, lo que les hizo alcanzar un éxito internacional. Recordada por sus apariciones en Siempre en domingo y en el Festival Acapulco, la música de la banda alegró fiestas privadas, plazas populares, bailes masivos, y además amenizó campañas políticas para distintos candidatos y partidos políticos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallece Armando Arcos, fundador de Los Joao, creadores del éxito Vamos a la playa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.