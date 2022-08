Fallece actriz de Televisa a los 25 años y el motivo es muy impactante La joven actriz, Aranza Peña, de tan solo 25 años perdía la vida de una forma totalmente inesperada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aranza Peña Aranza Peña | Credit: Instagram Aranza Peña Nuevamente el mundo del espectáculo está de luto. Esta vez por la pérdida de Aranza Peña, una actriz muy joven que tan solo contaba con 25 años. La intérprete, quien hizo sus estudios en Televisa y TV Azteca, era originaria de Oaxaca pero a los 16 años se mudó a Ciudad de México para cumplir sus sueños de entrar al medio artístico. En la noche del sábado 6 de agosto se confirmó que Aranza había fallecido durante un accidente automovilístico, para sorpresa de sus fans en redes sociales que muy impactados no podían creer la noticia. De acuerdo con información de la prensa local, la joven oaxaqueña perdió la vida al impactarse contra un poste de cemento mientras circulaba por la colonia Hidalgo Poniente en Salina Cruz con su auto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras el accidente, los paramédicos llegaron hasta el lugar para realizarle los primeros auxilios pero lamentablemente no pudieron hacer nada y no sobrevivió. Distintos medios del estado de Oaxaca informaron que la actriz e influencer era hija de Sergio Peña Aburto, quien es regidor de la mencionada ciudad. En 2013 tomó sus primeras clases de actuación en el Centro de Formación Actoral para Televisión (Cefat) en la televisora del Ajusco. Posteriormente siguió formándose y complementó sus estudios en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Aranza grabó capítulos para La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y más recientemente en Esta historia me suena. También era influencer y contaba con más de 94 mil seguidores a través de Instagram, donde siempre compartía sus viajes con sus fans. Que en paz descase.

