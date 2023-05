Fallece una joven actriz de Hollywood a los 28 años Samantha Weinstein, quien protagonizó el remake de la cinta de terror Carrie, ha fallecido dos años y medio después de que se le diagnosticara un cáncer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Samantha Weinstein Credit: Michael Loccisano/Getty Images La actriz Samantha Weinstein, quien protagonizó el remake de la película Carrie, ha fallecido a los 28 años tras luchar con un cáncer de ovario que se le diagnosticó en 2021. "Tras dos años y medio de tratamiento contra el cáncer y tras toda una vida de viajar por todo el mundo, dándole voz a dibujos animados, haciendo música y aprendiendo de la vida más de lo que muchos jamás sabrán, ha partido a una nueva aventura", informó la semana pasada su familia en un mensaje en Instagram, en el que se señala que la joven falleció rodeada de sus seres queridos en un hospital de Toronto, Canadá. La también cantante se había casado con su prometido Michael Knutson el 29 de octubre del año pasado, un día que calificó en redes del "mejor de mi vida". "Me casé con mi mejor amigo, mi socio y el amor de mi vida", dijo en un mensaje en Instagram, donde también compartió un video de la pareja bailando al son de una coreografía inspirada en la saga Star Wars. Para entonces, la actriz ya llevaba meses siguiendo un tratamiento contra el cáncer luego de que en enero de 2021 se le retirara un quiste en un ovario. Cuatro meses después comunicó a sus seguidores que llevaba tres meses luchando contra un tipo "raro" de cáncer de ovario. "El cáncer puede afectar a cualquier, yo soy la mejor prueba de ello. Supongo que si alguien más por ahí con cáncer me ve cómo lo llevo, tal vez le dará un poco de fuerza. Si bien nada está garantizado en esta vida, se espera que el desenlace sea bueno y tengo muchas probabilidades de vivir una larga y saludable vida después del tratamiento", dijo en un mensaje posterior. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nacida en Toronto en 1995, Weinstein ya había participado en numerosas series y telefilms cuando protagonizó en 2013 junto a Chloë Grace Moretz el remake de Carrie, la película de terror de los años setenta inspirada en una novela de Stephen King. Si bien después actuó en algunas series, la mayor parte de su labor profesional a partir de entonces se centró en dar voz a personajes de dibujos animados, según la web IMDb.

