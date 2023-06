Fallece la actriz surcoreana Park Soo Ryun a los 29 años; la decisión de su madre ha sorprendido a todos La inesperada muerte de Park Soon Ryun ha dejado a todos conmocionados. Pero ha sorprendido más aún la decisión de la madre de la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Park Soon Ryun Credit: Snowdrop Instagram El 11 de junio de 2023, falleció a los 29 años Park Soo Ryun. Si muerte fue consecuencia de una caída que sufrió la actriz tras caer por las escaleras del edificio donde vivía y fue localizada inconsciente. Los servicios de emergencia se hicieron presentes para auxiliarla; así, la chica fue llevada de emergencia a un hospital; sin embargo y pese al esfuerzo de los especialistas, no se pudo hacer más, debido a que el fuerte traumatismo que sufrió le ocasionó muerte cerebral, según han reportado medios de comunicación locales. La familia de quien fuera parte del elenco principal del k-drama Snowdrop, donde interpretaba a una estudiante universitaria, tomó la decisión de donar sus órganos y así ayudar a otras personas, según dio a conocer su madre. "Su corazón sigue latiendo y debe haber alguien que lo necesite desesperadamente", escribió la madre en sus redes sociales. "Como madre y padre, podremos vivir consolados al saber que será donado a alguien y que sigue latiendo". La producción de dicha serie también se pronunció ante la muerte de la joven. "Un día doloroso. Dificil respirar. La luz más hermosa. La flor más hermosa. Que descanse en paz", escribieron en la cuenta oficial de Instagram del Snowdrop. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Descansa en paz Park Soo Ryun"; "¡Qué triste! Lamento su pérdida, familia y seguidores de Snowdrop"; "Descansa en paz. Estarás en nuestros corazones por siempre"; "Muy triste", y "La actriz murió. Lamentable", fueron las reacciones de los cibernautas. Se ha informado que el funeral de Park Soo Ryun se llevará a cabo el próximo 13 de junio en el Hospital Suwon del Centro Médico Gyeonggi.

