Fallece la actriz mexicana Meche Carreño a los 74 años La intérprete fue un referente del cine mexicano de los años setenta y también participó en importantes títulos en televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Meche Carreño Meche Carreño | Credit: Twitter María de las Mercedes Carreño Nava, mejor conocida como Mercedes Carreño o 'Meche' Carreño, falleció este 21 de julio a los 74 años en un hospital de Estados Unidos; según primeros los reportes habría sido a causa de un cáncer de hígado. Laura Zapata dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter, lamentando el fallecimiento de la famosa actriz del Cine de Oro: "Muere #MecheCarreño QEPD mis condolencias a sus deudos y compañeros", escribió la actriz, quien recientemente también perdió a su abuela, Eva Mange. Aunque Carreño padecía cáncer de hígado, la causa por la que ingresó en el hospital habría sido una anemia, según informa la familia, quien todavía no ha dado a conocer la causa oficial del deceso. Hay que recordar que la artista destacó por sus papeles donde exploraba la sexualidad femenina, se desnudó frente a la cámara como actriz protagonista en varias ocasiones y abordó temas tan controvertidos como la violencia machista, el aborto o la infidelidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La secretaría de Cultura federal de México recordó a la actriz como un "símbolo de libertad en el cine mexicano", una despedida a la que se unieron la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), el Instituto Mexicano de Cinematografía y decenas de voces de la cultura nacional. Carreño protagonizó películas como La vida cambia (1976) y La otra virginidad (1975), ganadora del Ariel a mejor película. En televisión fue la primera actriz de la telenovela Siempre habrá un mañana (1974) y compartió pantalla con Juan Gabriel en El Noa Noa (1981) antes de retirarse de la actuación en definitiva a inicios de los ochenta. Esta gran pérdida para el cine y la televisión de México se suma a la muerte de Susana Dosamantes el pasado 2 de julio y a la de la primera actriz de telenovelas y teatro, Marta Aura Palacios solo unos días después. Que en paz descansen.

