Fallece la reconocida actriz mexicana Adriana Roel Aquí toda la información sobre la muerte de Adriana Roel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El jueves 4 de agosto de 2022, falleció Adriana Roel. Si bien, hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte, se sabe que la actriz mexicana tenía 88 años. Se espera que en breve se den mayores detalles sobre sus funerales. Fue la Asociación Nacional de Actores de México quien anunció el deceso. "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la muerte de nuestra compañera Rosa María Gorbea 'Adriana Roel', miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse", escribió en su cuenta de Twitter. Rosa María Gorbea, nombre real, nació el 5 de julio de 1934 Nuevo León, México. Inició su carrera como actriz en 1957 con la obra de teatro Frutos caídos. Dos años después, debuta en cine con la película Mi esposa me comprende. En 1960 realiza su primera aparición en televisión con el melodrama Espejo de sombras. Ha partir de aquel momento, continuó una fructífera carrera en estos tres ámbitos. De hecho, trabajo de la mano que grandes directores como Seki Sano, Dimitrios Sarrás, José Solé, José Luis Ibáñez, Julio Castillo, Salvador Garcini, entre muchos otros. Adriana Roel Adriana Roel | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de Alicia en el filme Días de otoño, realizó más de cincuenta obras teatrales, medio centenar de películas y 40 telenovelas, entre las que destacan Rubí, Si Dios me quita la vida, El extraño retorno de Diana Salazar, por mencionar solo algunas. Su último melodrama fue Mentir para vivir, el cual llevó a cabo en 2013 y donde encarnó el personaje de Paloma Aresti. En cine, compartió créditos con Brigitte Bardot y Jeanne Moreau en la cinta ¡Viva María! Adriana Roel, además de actriz, fue directora, adaptadora, productora y maestra de teatro. También se sabe que es hermana del cantante y actor César Costa.

