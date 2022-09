Fallece la actriz ganadora de un Oscar, Louise Fletcher, a los 88 años Louise Fletcher, actriz ganadora del Oscar por la mítica película One Flew Over the Cuckoo’s Nest, ha muerto a los 88 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Louise Fletcher Louise Fletcher | Credit: Michael Montfort/Michael Ochs Archivos/Getty Images Louise Fletcher, quien ganó el Oscar a la mejor actriz por su brillante interpretación de la enfermera Ratched en One Flew Over the Cuckoo's Nest del director Milos Forman, murió a los 88 años este 23 de septiembre en su casa de Francia, según confirma su representante. La película clásica, basada en la novela de Ken Kesey y que explora la tendencia represiva de la autoridad a través de la historia de los pacientes y el personal de una sala de psiquiatría, ganó cinco premios Oscar en 1976, incluyendo mejor película y mejor actor para Jack Nicholson. One Flew Over the Cuckoo's Nest fue el primer film en más de cuatro décadas en arrasar en las principales categorías de mejor película, director, actor, actriz y guión. Fue nominada a cuatro premios Oscar adicionales y también fue un gran éxito de taquilla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Louise recientemente apareció en la película de 2013 "A Perfect Man", protagonizada por Liev Schreiber y Jeanne Tripplehorn. En la televisión, Fletcher apareció también entre 2011 y 2012 en la serie "Shameless" de Showtime. Y formó parte del elenco de "ER" en 2005. En "VR.5" trabajó de 1995 a 1997. Y en la serie de culto "Star Trek: Deep Space Nine" como la intrigante y engañosa líder espiritual Winn Adami de 1993 a 1999. Fue nominada al Emmy por sus papeles "Picket Fences" en 1996 y en "Joan of Arcadia" en 2004. Louise Fletcher Louise Fletcher | Credit: Bobby Bank/Getty Images La actriz debutó en 1958 con apariciones en "Playhouse 90", entre otros programas de televisión. Al año siguiente, participó como invitada en "Maverick", "77 Sunset Strip" y "The Untouchables". Apareció en "Perry Mason" dos veces en 1960, pero en 1963 dejó su carrera para centrarse en la crianza de sus hijos. En 1973 reanudó su profesión con una aparición especial en "Medical Center". Fletcher estuvo casada con Jerry Bick, quien murió en 2004. Le sobreviven sus hijos John Dashiell Bick y Andrew Wilson Bick.

