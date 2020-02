Fallece actriz de Disney con tan solo 15 años Nikita Pearl Waligwa, la pequeña actriz que interpretó a Gloria en la película Queen of Katwe, falleció hoy de un tumor cerebral. Descanse en paz. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Nikita Pearl Waligwa, la pequeña actriz que interpretó a Gloria en la película Queen of Katwe de Disney, falleció hoy de un tumor cerebral con tan solo quince años. Según aseguró la BBC, Nikita fue diagnosticada por primera vez en 2016, hace ahora cuatro. Por aquel entonces, cuando el director de la película Mira Nair se enteró de su dolencia, se puso en marcha inmediatamente para recaudar fondos. De esa forma, podría realizar su tratamiento en la India, ya que los doctores en Uganda que la estaban tratando aseguraron no tener el equipo y los medios necesarios para poder salvarle la vida. Image zoom En 2017 todo parecía haber salido bien pero desafortunadamente el año pasado le detectaron un nuevo tumor que terminó por causarle la muerte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nikita interpretó a la amiga de la protagonista de la película, una historia inspiracional basada en la vida de la jugadora de ajedrez Phiona Mutesi e interpretado por Madina Nalwanga. La película tuvo excelentes críticas. Phiona Mutesi nació inmersa en la pobreza en una de las áreas más marginales de la capital de Uganda, Kampala. Su papá murió de sida cuando ella era casi un bebé. Un día, cuando estaba buscando comida por las calles a los diez años junto a su hermano, conoció a Robert Katende, un misionero que les ofreció comida si aprendían a jugar al ajedrez. Después de ganar numerosos campeonatos internacionales, llegó a representar a su país en las Olimpiadas de Ajedrez celebradas en Noruega en 2014. La famosa Lupita Nyong’o fue también parte del reparto e interpretó a la mamá de la protagonista. Advertisement

