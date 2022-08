Fallece la actriz mexicana Anabel Gutiérrez Anabel Gutiérrez una reconocida actriz de cine, teatro y televisión falleció el pasado domingo. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este domingo 21 de agosto, falleció Anabel Gutiérrez en su natal Puebla, México. El deceso de la actriz de 89 años de edad la dio a conocer uno de sus familiares, su sobrino José Luis Arévalo. Posteriormente, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) corroboró lo ocurrido. "Seis horas después de despedirnos y de haber recibido su bendición, falleció la noche de este domingo mi adorada tía Anabel Gutiérrez. Que en paz descanse. ¡Siempre te recordaré!", escribió en su cuenta de Twitter. Acompañó el mensaje con una imagen donde aparece él al lado de su tía y otra de la famosa en su época de juventud. "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Anabel Gutiérrez, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en Paz", mencionó por su parte la ANDA en su perfil de Instagram. Conocida como una de las estrellas de la Época de Oro del cine mexicano, Gutiérrez debutó profesionalmente en 1949 a los 18 años, aunque desde pequeña había mostrado sus dotes histriónicas. Participó en más de 25 películas entre las que destacan Deseada, Rostros olvidados, Muchachas de uniforme, Caballero a la medida y Escuela de Vagabundos. También trabajó en televisión donde desempeñó el papel de Doña Espotaverderona, madre de la Chimoltrufia en el programa de Chespirito. Anabel Gutierrez Anabel Gutiérrez como "Doña Espotaverderona" en una de las cápsulas de "Chespirito"/México, 1985 . | Credit: Mezcalent.com Anabel Gutiérrez con parte del elenco de Chespirito en 1983: Anabel Gutierrez actriz de chespirito Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de trabajar en teatro, formó parte del elenco de telenovelas como Cárcel de mujeres, Alguna vez tendremos alas, ¡Vivan los niños!, Bajo la misma piel, entre otras. Su última participación en telenovelas fue en Lola, érase una vez, donde encarnó a la madre de Monserrat. De momento, no se han dado mayores detalles sobre los funerales de Anabel Gutiérrez, quien fue uno de los pilares del cine en México.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallece la actriz mexicana Anabel Gutiérrez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.