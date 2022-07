Fallece el actor Antonio Ibáñez, de la serie Aída, a los 34 años El joven actor español Antonio Ibáñez falleció este martes a los 34 años víctima de un cáncer que hizo público el año pasado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antonio Ibáñez Antonio Ibáñez | Credit: Antonio Ibáñez/IG El joven actor español Antonio Ibáñez, que tuvo protagónicos en producciones como la popular serie Aída, falleció este martes a los 34 años. Según fue anunciado en su cuenta oficial de Instagram, no pudo ganar la batalla contra el cáncer, enfermedad que hizo pública en julio de 2021. "He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla", dice un mensaje en Instagram junto a unas fotos del también modelo y pintor. "Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa", añade. Ante este mensaje, muchos de sus seguidores y amigos reaccionaron devastados: "Te vamos a recordar siempre!!!"; "he visto la noticia y se me ha cortado el cuerpo, qué injusto y qué terrible"; "amigo no me lo creo. Te echaremos de menos mucho"; "Antonio, ten buen viaje te llevas mucho amor!"; "pero qué injusto todo"; "rabia es lo que siento. Más no puedo decir", comentaron. Natural de Granada, Ibáñez incursionó en el teatro en obras como Caníbales y en el cine se le pudo ver en Chicas paranoicas y Gabriel. En cuanto a la televisión, estuvo en la recordada serie Aída y en producciones como El Ministerio del Tiempo o Arrayán. Hace justo un año informó que le habían detectado un linfoma y que tenía que recibir tratamiento con quimioterapia. "Otra etapa en mi vida. Hace un mes, un líquido recorre mi cuerpo para curarme. También creció esa incertidumbre de la que te haces amigo; muy diferente a la que yo como actor y pintor decía que casi siempre me acompañaba", dijo en sus redes sociales. "Miedo, al principio. Hoy ya no lo tengo, quizás habrá algún día que sí, no lo sé... Lo que sienta, lo dejaré estar y lo abrazaré. Pasan los días y todo está más en calma, en paz... controlado, ya sé de qué va esto y a lo que me enfrento. Linfoma", escribió. En ese entonces el actor envió un mensaje de aliento a sus seguidores, para que aprendieran a vvir el hoy y el ahora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No os toméis nada tan en serio. No dejéis el ya te llamo pa' mañana. Ni ese café. Ni la cita que tenías hace semanas. Si sientes decir te quiero hazlo ¡Qué más da!", sostuvo. ¡Volveros locxs por y con vuestros sueños, llevadlos al extremo! ¡Luchad por ellos! Ya sabemos que el "no" ya se tiene, pues pa' lante y que nos quiten lo bailao' ¡Disfrutad como si no hubiese mañana!".

