Fallece a los 36 años el famoso productor musical Néstor Alexander Santana, K Lo K El martes 18 de julio de 2023, falleció el productor musical Néstor Alexander Santana K Lo K, un famoso dio a conocer el deceso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El martes 18 de julio de 2023, murió a los 36 años Néstor Alexander Santana. Fue el cantante Farruko quien confirmó la muerte del productor musical también conoció como K Lo K. "Coño gordo homeboy no sé ni que decir estoy con el corazón roto, Néstor Alexander Santana, Carbon4life", escribió el cantante en su cuenta de Instagram. "Tu firmeza habló por sí sola. Descansa soldado, amigo, hermano, familia. Dios te tenga en sus brazos". Acompañó el texto con una imagen en blanco y negro del también compositor de origen dominicano. También, dio a conocer dos videos, en uno se les ve a ambos pasando un momento juntos y divirtiéndose. En otro le dedica una canción. "RIP Néstor Alexander Santana todo es pasajero mi bro [hermano]. La vida cuelga de un hilo tan fino que hoy estamos, mañana no así de fácil", mencionó. De momento, se desconocen las causas del deceso Santana, quien además de Farruko, realizó proyectos con Birdman, Juvenile, CJ, Myke Towers, Lary Over, Milly, Nio García, Amenazzy, Jay Wheeler, Kevvo, entre otros. Néstor Alexander Santana K Lo K Credit: Néstor Alexander Santana K Lo K Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pasión por la música de K Lo K comenzó desde niño; así, a los 14 años comenzó a trabajar como Dj. En 2001, realizó edición de comerciales en una estación de radio de su país natal. Tres años después, con solo 17 años, comenzó a trabajar de manera formal en la producción musical. Su trabajo lo llevó a recibir una nominación al Grammy. "Cada día busco crecer más como productor. Ser mejor y contribuir al desarrollo profesional de cada artista con quien colaboro. Voy a trabajar más conmigo mismo para evolucionar y emprender cualquier reto en la música. Ahora mismo trabajo en nuevos proyectos, que estoy seguro encantarán al público y, sobre todo, se convertirán en éxitos", mencionó en alguna ocasión Néstor Alexander Santana.

