Fabiola Guajardo sale adelante de un reto de vida. Aquí te lo contamos Para Fabiola Guajardo no fue fácil recibir un diagnóstico que podía haber cambiado el rumbo de su vida y su carrera profesional. La actriz revela cómo logró vencer ese reto personal. By Carolina Amézquita Pino A solo un par de semanas de estrenar su proyecto Reinas de Corazones, su productora y protagonista, Fabiola Guajardo, sufrió un percance que lastimó sus cuerdas vocales; lo cual, puso en riesgo total su participación en este proyecto que realizó con tanto cariño y esfuerzo. Sin embargo, logró salir adelante y ahora hace un balance de lo ocurrido. "Fue mucho aprendizaje, fue una semana bastante dura para mí, a dos semanas de estar en mi concierto en el Friends and Family, ensayos generales", mencionó Guajardo a People en Español. "[Sintió] mucha frustración de no poderme comunicar; desarrollar otro tipo de cosas, por ejemplo, trabajé muchísimo en la paciencia y en comunicarme de diferentes maneras". RELACIONADO: ¿Quién será la próxima reina de las telenovelas? Image zoom Este conflicto se desarrolló cuando la cantante sufrió de una alergia, aunada al estrés y a una vocalización inadecuada que pensó no tendría mayores consecuencias. Tras atravesar por está condición hizo consciencia de muchas cosas. "Muchas veces das por sentado que tienes todo tu instrumento. No estaba acostumbrada a no hablar, nunca me había pasado; ni siquiera quedarme ronca", explicó. "Aprendí a valorar muchísimo mi instrumento y todos mis sentidos, mi cuerpo, a darle el respeto y el tiempo indicado a cada cosa". Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a todo, Fabiola Guajardo se siente fortalecida de haber librado esta prueba de la vida. Y ahora se prepara para estrenar su espectáculo. Aunque sabe que aún le faltan muchas cosas por hacer a nivel profesional y ya tiene planes. "Creo que todos los sacrificios que haces en la vida por algo que te apasiona y te gusta tanto, y sabes que tiene un fin que es bueno para ti, vale la pena. Había veces que tenía intentos de hablar, porque es muy desesperante no poder hablar, pero decía 'no, tengo que calmarme'", confesó. "Creo que me hace falta probar la actuación en diferente idioma, no solamente inglés, que ya he hecho castings en inglés; pero también en otro idioma, italiano, francés".

