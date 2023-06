"Dije que sí": Fabiola Guajardo es sorprendida por su mejor amiga con original propuesta. ¡Mira el anillo! La actriz mexicana vivió un momento único e inolvidable este fin de semana en Nueva York junto a su mejor amiga. Mira el anillo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fabiola Guajardo Fabiola Guajardo | Credit: Instagram Fabiola Guajardo; TelevisaUnivision No todas las promesas son de amor ni todos los anillos que se entregan en lugares que a priori son especiales y románticos, como París o Nueva York, equivalen a un compromiso de pareja o a una pedida de matrimonio. Y si no que se lo pregunten a la actriz mexicana Fabiola Guajardo, quien este fin de semana fue sorprendida durante su viaje a Nueva York por su mejor amiga con una original propuesta de amistad para toda la vida con entrega de anillo incluida. "Mi último novio me dio anillo en NYC, pero se le olvidó eso de la fidelidad. Ahora mi mejor amiga me propuso ser mejores amigas para siempre", compartió la villana de la nueva versión de la exitosa telenovela Los ricos también lloran a través de sus historias de Instagram. Fabiola Guajardo Credit: Instagram Fabiola Guajardo La intérprete de 36 años, por supuesto, dijo "que sí". Fabiola Guajardo Credit: Instagram Fabiola Guajardo "Estoy segura que este compromiso sí es para toda la vida. Te amo mucho mi cabbage", expresó Guajardo, quien puede presumir de contar con 2 millones y medio de seguidores en Instagram. La actriz, quien interpretó a Silvia Cantú en el exitoso thriller de Telemundo Buscando a Frida en 2021, no tardó en presumir de su anillo de 'compromiso' en las redes sociales. Fabiola Guajardo Credit: Instagram Fabiola Guajardo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Promesa de estar siempre juntas. Es nuestra ciudad, nada ni nadie le quitará la magia", compartió por su parte, también desde sus historias de Instagram, la amiga de Guajardo. Fabiola Guajardo Credit: Instagram Fabiola Guajardo "Te amo infinito. Te mereces el mundo entero", agregó. ¡Qué vivan las amigas y qué viva la amistad verdadera!

