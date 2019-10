Fabiola Campomanes se defiende de las acusaciones de agresión de Jonathan Islas Paso a paso, Campomanes narró lo que pasó desde el momento en que asistieron a una fiesta hasta que llegaron a su casa, donde ocurrió la supuesta brutal golpiza. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Luego de ser acusada de agresión por parte de su expareja, la actriz Fabiola Campomanes ha dado su versión sobre lo ocurrido la noche del altercado con Jonathan Islas. "El tipo estaba fuera de sí. Agredió a amigos, incluso un amigo de mi hija qué vino a preguntarme por ella", comenzó la actriz de El juego de las llaves (Pantaya) en un video que publicó en sus redes sociales. Paso a paso, Campomanes narró lo que pasó desde el momento en que asistieron a una fiesta hasta que llegaron a su casa, donde ocurrió la supuesta brutal golpiza. Image zoom Victor Chavez/Getty Images (2) "Hubo un momento en el que sentí que se iba a poner más agresivo. Vio llegar a una expareja mía y en ese momento yo decidí irme de la fiesta para que el problema no fuera más grande", dijo del momento en que pensó que todo podía parar ahí. "Cuando yo lo veo en la entrada de mi casa, le pido que se vaya y no se va. Me empieza a agredir verbalmente, nuevamente y físicamente. Me empujó. la verdad es que me dio miedo que me fuera a golpear". La intérprete mexicana dice sentirse "avergonzada" tras darse cuenta de haber llegado a una situación como la mencionada con una expareja. "Me dio vergüenza el haberme puesto en una situación así, en haberme puesto en una relación sentimental con quien ya me habían dicho que podía ponerse así de loco", confesó. Image zoom El intérprete, que actuó en series como Celia, y ¿Quién es quién? alega que Campomanes lo agredió mientras se encontraba bajo la influencia del alcohol y las drogas. "A toda la gente que no denuncia, ayer la señorita Fabiola Campomanes por drogada y borracha me empezó a pegar y me rompió toda la boca", publicó a través de sus historias en Instagram. "Ya viene la policía para hacer la denuncia". Advertisement

Close Share options

Close View image Fabiola Campomanes se defiende de las acusaciones de agresión de Jonathan Islas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.