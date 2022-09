Fabiola Campomanes revela cómo ha controlado la ansiedad tras haber sufrido violencia doméstica La violencia doméstica que sufrió Fabiola Campomanes le dejó fuertes secuelas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un par de años, Fabiola Campomanes dio a conocer que había sido víctima de violencia doméstica por parte de su pareja sentimental en aquel momento, Jonathan Islas. Ha partir de entonces la actriz inició una batalla legal, al tiempo de otra personal para superar las secuelas que le había dejado esta situación de violencia como la ansiedad; ahora revela cómo ha podido controlarla. "No es sólo con terapia, si yo como ser humano no me hubiera atrevido a hacerme responsable por lo que estaba pasando, por lo que había vivido, creo que no hubiera habido un cambio en mí y en mi entorno, porque esa es la magia que muchos de nosotros no nos atrevemos a hacer", mencionó Campomanes al diario mexicano El Universal. "Es parte de mi responsabilidad salir y decir, también esto me pasa a mí como le pasa a muchas, pero también me atrevo a hablarlo con total verdad, sobre todo porque sé que hay gente allá afuera que se puede sentir igual que yo". Fabiola Campomanes también se pronunció luego de que tras el proceso jurídico en contra de Islas, logró salir victoriosa y recibió una compensación por parte de su expareja; lo cual, considera que es adecuado para que los agresores entiendan que sus acciones tienen consecuencias. Fabiola Campomanes Nosotras Lo Hacemos Mejor - Press Conference Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No me gusta hablar de dinero porque para eso trabajo, para solventar mis gastos, para mantener una casa al igual que mucha gente", advirtió. "Confío en la justicia y a mí lo que me interesaba es que de alguna manera alguien pudiera decir, esto estuvo mal, porque te pueden tachar de muchas cosas, pero que te digan 'esto estuvo mal'; que ya no seas tú la que digas, 'estuvo mal lo que me hiciste', sino que venga la autoridad y diga, 'oye, lo que hiciste estuvo mal', eso es importantísimo".

