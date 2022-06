Fabiola Campomanes anuncia una victoria legal sobre su ex Jonathan Isla Fabiola Campomanes ha anunciado el resultado de una acción legal contra su ex Jonathan Isla, al que denunció hace dos años por maltratos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fabiola Campomanes Fabiola Campomanes | Credit: Mezcalent Hace dos años, Fabiola Campomanes acusó a su entonces novio Jonathan Islas de agredirla con golpes y someterla a violencia psicológica. Ahora, la actriz ha comunicado que por la denuncia que interpuso a su exnovio obtuvo una compensación económica. "Mi proceso legal, pues les cuento que ha tenido muchos avances, hay una compensación económica y se logró, es una reparación del daño", dijo la actriz, según Mezcalent. Fabiola Campomanes Fabiola Campomanes es Ana en Diario de un Gigoló | Credit: Cortesía TELEMUNDO Cuando a la actriz le preguntaron si a raíz de esta experiencia ha brindado consejos a su hija, respondió: "No tengo que darle consejos a mi hija porque creo que mi hija ha crecido en un ambiente y un entorno familiar, además de que ella toma sus propias decisiones y creo que esto no se trata de juzgar a nadie. A veces las mujeres nos enamoramos y a veces también nos equivocamos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No obstante, aunque no hay consejo a la hora del amor, en ocasiones anteriores la actriz sí ha alentado a otras mujeres a no tener miedo de denunciar este tipo de situaciones. Fabiola Campomanes "El defenderte a ti misma es importantísimo. Creí en mi abogada; cuando me dijo: 'Fabiola tienes que denunciar y yo que tú me voy hasta el final del proceso para que lo vivas y estoy segura que va a ser muy revelador para ti, y muy sanador'. Y así fue. Esa es mi gran recomendación para las mujeres que están viviendo esto", dijo al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "No tengamos miedo a mostrarnos como somos y a mostrar lo que sentimos porque yo soy una mujer muy fuerte pero a veces hay golpes que nos dan duro y hay que darle tiempo para sanar", dijo a sus seguidores de redes sociales.

