Fabiola Campomanes reaparece con emotiva publicación poco después de anunciar su retiro temporal La actriz ha vuelto a las redes sociales así de fuerte y motivada tras el escándalo vivido con su expareja Jonathan Islas. Después de unos días alejada de las redes sociales, Fabiola Campomanes ha vuelto y lo ha hecho con una publicación de lo más emotiva. La actriz reaparecía por un motivo que valía la pena, su hija Sofía, a quien felicitó por el día de su cumpleaños con unas hermosas palabras. "Mi mayor orgullo, mi persona favorita, mi todo. Feliz cumpleaños mi bebé hermosa. Te amooo", escribió junto a unas imágenes de su hija y de ella disfrutando de un viaje. Para sorpresa de todos, la actriz regresaba con más fuerza que nunca a la primera línea después de anunciar un retiro temporal de todo tras el escándalo vivido con su expareja, Jonathan Islas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El que fuera su novio comenzó una guerra mediática contra la actriz al colgar un video donde mostraba una herida en el labio y acusaba a Fabiola de maltrato. Algo que ella negó de inmediato con otra grabación en redes contando su versión de los hechos. El feo episodio le hizo tomar la decisión de apartarse un tiempo del ojo público para asimilar todo lo sucedido. Pero con motivo del cumpleaños de su hija ha hecho una excepción y ha celebrado lo que más ama en la vida. La joven, que también salió en defensa de su madre con otro video en su perfil de Instagram ante las acusaciones del actor, acaba de cumplir 27 añitos. Sofía compartió lo que significa para ella esta nueva etapa que comienza y en la que agradece a su progenitora el haberle dato todo en esta vida. ¡Muchísimas felicidades a ambas!

