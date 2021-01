Close

Fabiola Campomanes muestra las heridas en su piel tras hacerse un tratamiento Con lágrimas en los ojos y mucha sinceridad compartió su experiencia e invitó a la gente a no "obsesionarse" porque las consecuencias pueden ser peores. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una de las actrices más bellas de México, pero Fabiola Campomanes ha querido dar un mensaje mucho más profundo en el que resalta lo importante de cuidarse también por dentro. Por medio de un video en su cuenta de Instagram, la actriz de 48 años aseguró que unas manchas en su piel provocadas por el sol crearon tal obsesión en ella que pasó por todo tipo de tratamientos para quitárselas. El resultado de su último retoque de belleza no fue como hubiera esperado y su piel se ha llenado de heridas y grietas que ha mostrado sin problema a sus seguidores. No se esconde, todo lo contrario. Con este video ha querido transmitir algo muy importante: "No hay que obsesionarse", adelantó. "Me salieron unas manchas en la cara por abusar del sol, nunca hay que abusar de nada", arrancó su profundo mensaje. "Hace 8 años que me la he pasado obsesionada con ellas y con quererlas desaparecer de mi piel. Me obsesioné por quitármelas", prosiguió. Eso la llevó a recurrir a los mejores cirujanos y expertos en piel con el fin de acabar con ellas. Hasta que llegó su más reciente tratamiento y acabó produciéndole unas fuertes grietas en su rostro. "Mi piel ya no aguantó, mi piel está muy tratada y se empezó a abrir, y me hizo estas abiertas. Yo confío en que va a sanar, a cicatrizar, pero eso no es lo que importa, lo que importa es el llamado de atención de mi propio cuerpo", dijo algo apenada. La protagonista de El juego de las llaves no pudo contener las lágrimas conforme iba hablando de lo sucedido y, sobre todo, al compartir una importante conclusión sobre la vida y el bienestar personal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es importante que cuidemos nuestro físico por una cuestión de salud, pero no nos obsesionemos, nadie es perfecto, lo que sí podemos es ser cada día más lindos por dentro, esa oportunidad la tenemos a diario. Quizás el tiempo nos cambie físicamente, pero también nos puede cambiar para mejor interiormente", concluyó con una bonita sonrisa.

