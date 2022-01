Fabiola Campomanes habla de lo ocurrido con el ex que la agredió Tras haber sufrido violencia intrafamiliar con su expareja sentimental Jonathan Islas, Fabiola Campomanes abre su corazón y revela que le ha dejado esta experiencia personal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En octubre de 2019, Fabiola Campomanes denunció a su entonces novio, Jonathan Islas de haberla golpeado; además, de someterla a violencia psicológica. A partir de esa agresión, la actriz decidió terminar el romance; además, buscó ayuda psicológica con el fin de terminar con su tendencia a tener relaciones tóxicas que, según ha declarado, eran una constante en su vida. Tras lo ocurrido, la intérprete de Bárbara Cuevas en la serie El juego de las llaves, entabló un proceso legal y ahora revela cómo va dicho litigio. "Han pasado dos años de la denuncia. Y fuera de este rollo de perder o ganar o cuánto vas a ganar, va más allá. El defenderte a ti misma es importantísimo. Creí en mi abogada; cuando me dijo 'Fabiola tienes que denunciar y yo que tú me voy hasta el final del proceso para que lo vivas y estoy segura que va a ser muy revelador para ti, y muy sanador'. Y así fue. Esa es mi gran recomendación para las mujeres que están viviendo esto", mencionó Campomanes al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Para donde vamos es que [Jonathan] va a tener que pagar la reparación del daño". De acuerdo con la modelo el asunto está por concluir y considera "que esto se va a terminar muy, muy pronto. Ya se le fijó una cifra que tiene que pagar por la reparación de los daños" y "va a acabar el día que reciba el último cheque". Fabiola Campomanes Fabiola Campomanes es Ana en Diario de un Gigoló | Credit: Cortesía TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta experiencia permitió que Fabiola Campomanes crear un podcast, "junto con mi psicóloga", que lleva por nombre Adicta, para ayudar a otras personas en su situación. "Como mujer no sabía ni conocía, ni siquiera, mis derechos", advirtió. "Te tienes que atender, obviamente, con una psicóloga cuando, sobretodo, denuncias. Y tienes que hablar acerca de todo lo que te ha pasado y también evaluarte de por qué estás en una relación tóxica o violenta", mencionó. "Voy narrando el proceso que, de alguna manera, voy viviendo después de la denuncia y para contarle a las mujeres que, a veces, somos víctimas de violencia; pero también qué pasa con nosotras. Por qué nos relacionamos de cierta manera o por qué estamos con una persona que es violenta con nosotras o qué tanto nosotras somos también personas violentas".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fabiola Campomanes habla de lo ocurrido con el ex que la agredió

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.