Fabiola Campomanes anuncia que se aleja del ojo público 'para sanar' tras su escándalo con Jonathan Islas La actriz compartió recientemente un comunicado a través de sus redes en el que habla del incidente que vivió con Jonathan Islas. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En el ojo del huracán desde que hace varios días saliera a la luz el lamentable incidente que vivió la semana pasada junto a su expareja, el también actor Jonathan Islas, a quien acusó de haberla agredido física y verbalmente luego de que este hiciera público lo sucedido a través de un demoledor vídeo que posteriormente se arrepintió de haber compartido; Fabiola Campomanes difundió este lunes un comunicado a través de sus redes sociales en el que algo más tranquila habla de lo ocurrido y anuncia cuál será su próximo paso a seguir. "En días recientes mi familia y yo vivimos un incidente que nos ha afectado y tocado las fibras más sensibles de nuestro corazón. La violencia, en todas sus formas, siempre es destructiva y arrasa con la vida como la conocemos. Durante este tiempo su apoyo y cariño incondicional han sido pilares para poder mantenerme de pie y hacer frente a las situaciones que dicho incidente han desatado, tanto jurídicas como mediáticas. Les quiero asegurar que tanto mi equipo como yo hemos tomado cartas en el asunto y esperamos dejar esta situación tan desafortunada atrás lo antes posible", comienza el comunicado que difundió Fabiola a través de Instagram Stories. Image zoom Victor Chavez/Getty Images (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Campomanes, que ha participado en exitosas telenovelas de Televisa como Teresa y Mi corazón es tuyo, aseguró que su mayor interés en estos momentos es ‘preservar el bienestar' de su hija Sofía, quien de forma indirecta también se vio involucrada en todo este asunto; por lo que, además de pedir ‘por favor' respeto hacia su vida privada en torno a esta situación, la intérprete de 47 años anunció que se tomará un tiempo ‘fuera del ojo público para poder ‘sanar'. Image zoom Instagram Fabiola Campomanes "En estos momentos es mi mayor interés preservar el bienestar de mi hija Sofía y estar más fuerte para poder seguir siendo su apoyo y seguridad. Por lo anterior, les pido por favor respeten nuestra privacidad en torno a esta situación. Me tomaré un tiempo fuera del ojo público para poder trabajar en mí, sanar y fortalecer mi alma para estar mejor y en familia", concluye el comunicado que compartió Campomanes. Advertisement

Close Share options

Close View image Fabiola Campomanes anuncia que se aleja del ojo público 'para sanar' tras su escándalo con Jonathan Islas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.