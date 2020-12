Close

Fabián Ríos y su esposa ¡renuevan sus votos matrimoniales! Así fue su ceremonia en plena pandemia Rodeados de corazones y con la persona que ofició su primera boda, la pareja se volvió a dar el 'Sí, acepto' en una ceremonia llena de amor y romanticismo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Cumplieron su promesa! En 2018, y en una entrevista con People en Español, Fabián Ríos y su esposa, Yuly Ferreira, aseguraron que renovarían sus votos a los 20 años de relación. ¡Y así lo han hecho! Ni siquiera la pandemia y sus travesuras ha evitado que esta pareja se haya vuelto a dar el 'Sí, acepto'. Lo han hecho de una forma sencilla, casera, pero con un nivel de amor tan grande como esa hermosa historia de película que protagonizan. Rodeados de corazones y esbozando sonrisas de felicidad, la pareja de actores compartió estas emotivas imágenes del momento en que se ofició la unión por segunda vez y en el que contaron con la misma persona que les casó hace ya una par de décadas. "Amo celebrar las promesas de Dios, gracias Fabián por ser el confidente y amigo pero también por ser el amor de mi vida, gracias por creer en mí y ser ese apoyo incondicional. Por más años juntos de mano de Dios... Te amo, te amo... te amo infinitamente, amor mío", escribió Yuly. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja ha formado una familia de ensueño que aumentó con la llegada de sus dos hijos, Lucía y David, sus dos grandes amores y razón de ser. Con esta ceremonia vuelven a confirmar que apuestan por su relación y su familia por encima de todas las cosas. "Después de tantos años de matrimonio reafirmamos nuestro pacto ante Dios", resaltó el actor. ¡Muchísimas felicidades a ambos!

