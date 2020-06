Fabián Ríos asegura que la discriminación lo ha hecho "más fuerte" El actor Fabián Ríos, quien ahora emprende una aventura empresarial, asegura que este nuevo reto no le asusta porque ya sabe lo que es enfrentarse a dificultades como la discriminación. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En estos días en que tanto se habla de igualdad, el actor Fabián Ríos reconoció que ha sido discriminado en alguna ocasión, pero no ha dejado que esas experiencias lo detenga para alcanzar sus mentas. “Claro que sí [he sido discriminado]. Pero me ha servido para hacerme más fuerte”, dijo el protagonista de El final del paraíso, quien lamenta la tensa situación racial que actualmente se vive en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minnesota. “Debemos informarnos, pero no juzgar, porque nadie esta exento de cometer [un] error. Siempre los que sufren son los familiares de quien muere, también es un golpe a la autoridad para no abusar de ella cuando la tenemos”, consideró. En pausa como todo el mundo en su industria a causa del coronavirus, Ríos aprovechó el tiempo para lanzarse a una aventura empresarial como socio de una marca de productos de belleza elaborados con células madres, Jenuesse Global, contó a People en Español. “Conozco la intención de los fundadores y sí es ayudar a que la gente tenga mejor calidad de vida”, aseguró el mexicano, quien viajó a Roma a conocer mejor el producto y dice que puede atestiguar sus resultados. “Ellos no se arriesgarían a aliarse con una persona como yo porque jamás permitiría que engañaran a la gente que me ha dado de comer durante tantos años, todo lo contrario”, agregó. Ríos señaló que uno de sus objetivos dentro de la marca es proporcionar oportunidades a quienes más lo necesitan. "Esto es una misión vitalicia. Yo me comprometí. Todo lo que yo he podido tener en más de 150 países, se lo estoy devolviendo a la gente que tanto me ha ayudado", apuntó. "No quiere decir que me retire de actuar. ¿Cómo me voy a retirar de actuar si ese es mi talento? Pero lo que sí estoy haciendo es darle a la gente lo que a mí me ha dado tanto, ahora quiero devolverle a la gente". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, señaló, también se centrará en ampliar a Latinoamérica la labor solidaria que realiza la fundación de la compañía para combatir la pobreza. "En Latinoamérica y Centroamérica también tenemos pobreza absoluta, también comemos cartón y hay niños que están con los pies en el lodo con unos talentos impresionantes, pero no salen porque no hay la oportunidad laboral para sus padres, para que los niños tengan un ambiente sano para que se eduquen", lamentó. "Quiero que se empoderen para que puedan salir adelante".

