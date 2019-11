Fabián Ríos habla sobre el padecimiento de su hija El actor habló por primera vez sobre la 'enfermedad' con la que nació su primogénita de 10 años y cómo este padecimiento cambió la vida de toda su familia. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Antes que actor, galán de telenovelas o persona famosa, Fabián Ríos es un amoroso padre de familia que se desvive por cuidar de sus dos retoños: Lucía, de 10 años, y David, quien nació a principios de año para colmar de felicidad el bello hogar que ha formado junto a la actriz colombiana Yuly Ferreira. El actor de 39 años, que protagoniza la exitosa telenovela de Telemundo El final del paraíso junto a Carmen Villalobos , habló este martes por primera vez ante las cámaras del programa de televisión Al rojo vivo (Telemundo) del padecimiento con el que nació su primogénita y del que hasta ahora apenas había hablado de manera pública. “Mi hija Lucía nació con unas sensibilidades alimenticias, entonces es muy duro para uno como padre ver a un hijo que no puede comer casi todo lo que las demás personas [comen]”, reconoció Ríos, quien tiene 4 millones de seguidores solo en Instagram. “Son como 44 sensibilidades que tenía mi hija y cuando ya descubrimos que ella tenía que cambiar todos los hábitos alimenticios y reemplazarlos por cosas que ni sabíamos que existían empezamos a descubrir que ahí está el secreto de la salud, cuando uno logra alimentar el cuerpo con las cosas que realmente le sirven al cuerpo”, agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete aseguró que este cambio de hábitos alimenticios no solo transformó la vida de su hija, sino también la suya ya que su cuerpo experimentó un cambio positivo. “Mi hija dejó de tener sensibilidades y yo empecé a alimentarme de todo esto que hacía Yuly y yo también empecé a ver un cambio positivo en mi cuerpo, en mi estado de ánimo y dije ‘tenemos que hacer algo, tenemos que ayudar a muchas personas'”. Precisamente esa necesidad de mejorar otras vidas llevó al actor a embarcarse en un nuevo proyecto empresarial con el que busca difundir un nuevo estilo de vida. “Descubrí prácticamente en esta sociedad el modelo perfecto para hacer que personas cambien su vida en todos los aspectos”. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Fabián Ríos habla sobre el padecimiento de su hija

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.