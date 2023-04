Fabián Ríos y su esposa pierden al bebé que esperaban La esposa del actor colombiano tenía casi 10 semanas de embarazo. "Me pregunto y le pregunto a Dios por qué, para qué… El dolor es tan intenso que se siente no poder más". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fabián Ríos Fabián Ríos y su esposa en un evento en 2017 | Credit: Mezcalent Tras más de dos décadas juntos y dos bellos hijos, Fabián Ríos y su esposa, la actriz colombiana Yuly Ferreira, atraviesan uno de sus momentos más difíciles como pareja. El galán de exitosas telenovelas de Telemundo como Sin senos sí hay paraíso y su esposa perdieron al bebé que estaban esperando luego de casi 10 semanas de embarazo. "En ocasiones ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón, el dolor es tan intenso que se siente no poder más, solo Dios sabe y me pregunto y le pregunto ¿por qué? ¿Para qué? Me duele pero también pregunto, qué me faltó, qué no hice, quisiera respuestas pero no hay, simplemente hay cosas que no tienen explicación. Queremos controlarlo todo y pues así no funciona", comenzó compartiendo la esposa de Fabián este lunes desde su perfil de Instagram. Yuly Ferreira Yuly Ferreira, esposa de Fabián Ríos | Credit: Instagram Yuly Ferreira "Sin embargo estoy muy agradecida con Papá Dios porque me dio nuevamente la oportunidad hermosa de ser madre y llevar a mi bebé en mi vientre casi 10 semanas, que fueron fuertes pero las disfruté con mi alma, cuerpo y espíritu", continuó escribiendo la actriz. "Estoy en el camino de seguir aprendiendo, de escuchar la voz de Dios y yo acepto la voluntad de mi padre y sé que su mano me guiará, confío en Él y descansaré en su poder", agregó. Fabián Ríos Credit: Instagram Yuly Ferreira La actriz quiso compartir lo sucedido con sus casi 2 millones de seguidores de Instagram con el propósito de ayudar a otras personas que puedan estar viviendo lo mismo que ella. "Quería compartirlo porque quiero que sepan que no estamos solos, sí duele y mucho pero hay un tiempo para todo bajo el sol y sé que si ponemos todo, todo en manos de Dios Él tendrá el control y quien mejor que nuestro padre que sabe lo que necesitamos para cuidar de nosotros, para sanar. Mientras tanto descansaré en su poder. Amén", finalizó Yuly su mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las muestras de apoyo y cariño de la comunidad artística no se hicieron esperar. "Fuerza hermosa", comentó la actriz colombiana Ximena Duque, quien coprotagonizó junto a Fabián la exitosa telenovela de Telemundo Corazón valiente en el año 2012. "Un abrazo inmenso a todos en la familia. Los acompaño de corazón", escribió por su parte la actriz colombiana Carolina Gaitán, quien fue hija de Fabián en la exitosa saga de Telemundo Sin senos sí hay paraíso.

