La emotiva carta abierta de Fabián Ríos a su esposa tras perder al bebé que esperaban El actor colombiano dedicó unas emotivas palabras al amor de su vida en las redes sociales tras la pérdida del bebé que esperaban. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fabián Ríos Fabián Ríos y su esposa Yuly Ferreira | Credit: Aaron Davidson/TELEMUNDO via Getty Images; Instagram Fabián Ríos La pérdida del bebé que esperaban tras casi 10 semanas de embarazo ha supuesto un duro golpe para Fabián Ríos y su esposa, la actriz colombiana Yuly Ferreira. "El dolor es tan intenso que se siente no poder más, solo Dios sabe y me pregunto y le pregunto ¿por qué? ¿Para qué?", compartía este lunes a través de su perfil de Instagram la pareja del actor colombiano, quien fue la encargada de dar a conocer la triste noticia en las redes sociales. Tanto Yuly como Fabián se están refugiando en estos difíciles momentos en su fe en Dios. "Estoy en el camino de seguir aprendiendo, de escuchar la voz de Dios y yo acepto la voluntad de mi padre y sé que su mano me guiará, confío en Él y descansaré en su poder", escribía la actriz. El galán de exitosas telenovelas de Telemundo como Sin senos sí hay paraíso, quien se ha convertido en el principal apoyo de su esposa en este amargo revés que afrontan como pareja, dedicó este lunes unas emotivas palabras a la actriz. Te quiero decir de parte de Dios que ÉL tiene el control, que ÉL sabe perfectamente por qué y para qué y eso me tranquiliza — Fabián Ríos "Amor de mi vida, eres lo máximo después de Dios para mí. Te amo, te admiro, te respeto y sé tu dolor porque lo veo aquí a tu lado. No quiero hablar de mí, solo te quiero decir de parte de Dios que ÉL tiene el control, que ÉL sabe perfectamente por qué y para qué y eso me tranquiliza y te lo quiero dejar plasmado aquí. Isaías 41:10 'No temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes, porque yo soy tu Dios; yo te fortalezco y te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa'", comenzó comentando Ríos en la conmovedora publicación que compartió su esposa. Fabián Ríos Fabián Ríos y su esposa Yuly Ferreira | Credit: Instagram Fabián Ríos Confiemos en el dueño del cielo y su hijo Jesucristo. Aferrados a él veremos lo que nadie ve y nos guiará de su mano — Fabián Ríos "Esta promesa es tuya mujer ejemplar, dama maravillosa, bien portada, orgullo nuestro que tus hijos te aman hasta lo más alto y yo que sé que como tú ninguna. Confiemos en el dueño del cielo y su hijo Jesucristo. Aferrados a él veremos lo que nadie ve y nos guiará de su mano", continuó escribiendo Ríos, quien supera los 5 millones de seguidores en Instagram. Fabián Ríos Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te amo y aquí estoy para sostenerte, cuidarte, amarte, protegerte y estar en todas contigo, juntos con él lo venceremos todo amada mía", finalizó su mensaje el intérprete de 42 años.

