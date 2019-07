Este es el secreto de Fabián Ríos para mantener viva la llama del amor con Yuly

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

No hay duda de que Fabián Ríos está en su mejor momento personal y profesional. Además de protagonizar la serie El final del paraíso que se estrenará por Telemundo en los próximos días, el colombiano presume de tener una hermosa familia conformada por su esposa Yuly Ferreira y sus dos hijos Lucía y David. ¿Cuál es su secreto para lograr el éxito? Ríos nos lo contó en exclusiva.

¿Cuál es el secreto de tu éxito Fabián?

El secreto más grande que he encontrado en mi vida es rendir mi vida a Dios. Sin él no hubiera podido. La armonía y la felicidad que estoy viviendo ahora es gracias a él. Hay un poder más grande que el que puede tener un ser humano. Cuando me rendí a Dios, me entregué a mi mujer, a mi hija, ahora a mi hijo y vivimos felices.

Image zoom Fabián Ríos/Instagram

¿Qué crees que es lo que te mantiene en el gusto del público?

El ser actor es una profesión que nos expone, pero que tenemos que tener la responsabilidad de dar un buen ejemplo. No paso por encima de nadie, no me creo mejor que Dios y trato de darle cariño a la gente, que son los que me ven todas las noches. Y eso lo tenemos que tener muy claro los artistas, debemos ser servidores públicos. Debemos ser el mejor ejemplo del mundo. Hay que tener claro que el trabajo como actor es simplemente un trabajo, nada más. Somos servidores públicos. Es una profesión como bolear los zapatos, es un trabajo sencillo, la única diferencia es que nos conocen en todo el mundo, pero no por eso podemos creernos más que los demás.

Image zoom Fabián Ríos/Instagram

¿Cómo describirías este momento personal que estás viviendo?

Mi familia es el centro de mi vida. Saben perfectamente que cuando estoy trabajando, estoy trabajando y soy muy disciplinado. Pero cuando estoy en casa soy de ellos. Soy una persona común y corriente, trapeo, barro, cambio al niño, juego con la nena, estoy con mi esposa.

Image zoom Héctor O. Torres para People En Español

¿Qué es lo que hace que la llama de la pasión entre tu y Yuly siga encendida?

Vivir la vida como cuando éramos novios, todos los días, sin importar los problemas y las dificultades económicas y de salud. Siempre hay un tiempo para vivir con mi esposa como si fuéramos novios. Trato de buscar unos segundos como cuando era mi novia y la hago sentir como cuando empezamos la relación. Y tener mucha confianza, la confianza lo es todo.