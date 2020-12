Close

Fabián Ríos: "Así haya oscuridad y todo se pierda siempre podemos volver a empezar" El actor colombiano hace balance de este año tan atípico y comparte sus planes para celebrar la Navidad, además de la valiosa enseñanza que le dejó el 2020. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque sin duda reconoce que ha sido un año atípico y difícil en muchos aspectos, el balance que hace Fabián Ríos, tanto a nivel personal como profesional, del 2020 no puede ser más positivo. "A diferencia de los demás pude compartir con mi familia demasiado y recuperar tantos momentos que no pude vivir por la lejanía de mi trabajo", admite el actor colombiano en entrevista con People en Español. Precisamente en compañía de su esposa, la también actriz colombiana Yuly Ferreira, y sus dos hijos, Lucía y David, el galán de exitosas telenovelas de Telemundo como Sin senos sí hay paraíso se prepara para celebrar esta época tan especial. Trabajaba tanto que los momentos más importantes los perdí. - Fabián Ríos ¿Cómo tienes planeado celebrar este año la Navidad? Mis planes son en familia. Este año estaremos en el campo rodeados de vegetación, familia, comida y mucho amor. ¿Cambió mucho tu manera de ver y disfrutar la Navidad a raíz de la pandemia? La pandemia para nosotros mejoró todo. Antes no teníamos consciencia del tiempo. Trabajaba tanto que los momentos más importantes los perdí. Ahora seguimos trabajando, pero desde casa y rodeados de mis seres queridos y recuperando instantes maravillosos. En pandemia le vemos el lado lindo de compartir y disfrutar. Image zoom Fabián Ríos y su familia | Credit: María Camila Ferreira ¿Tienes alguna tradición o ritual en estas fechas? Nuestra tradición es comer delicias colombianas al ritmo de unos buenos villancicos, escribir nuestras resoluciones y estar en familia. ¿Qué no puede faltar en tu menú navideño? No puede faltar chocolate, pandebono, carne rellena con especias, cordero y tortas deliciosas. ¿Recuerdas alguna Navidad que te haya marcado especialmente por algo? Todas han sido maravillosas, pero hay una muy especial junto a mi esposa y mi hija en Disney World que fue estupenda e inolvidable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A nivel profesional, ¿qué balance haces de este año tan atípico? Mi balance es maravilloso porque, a diferencia de los demás, pude compartir con mi familia demasiado y recuperar tantos momentos que no pude vivir por la lejanía de mi trabajo. ¿Y a nivel profesional? A nivel profesional este 2020 me trajo muchas satisfacciones: filmé una película antes de la pandemia e hice una serie. A nivel empresarial pude todo el resto de año establecerlo muy bien. A veces en la vida tenemos que transformar lo malo en bien y así lo hicimos. Tenemos un lema aquí en casa y es: a la tierra que fueres hacer lo que debieres y si todavía respiramos es porque todavía podemos intentarlo. ¿Cuál ha sido la mayor enseñanza que te ha dejado el 2020? Lo mejor de este 2020 es que así haya oscuridad y todo se pierda siempre podemos volver a comenzar pues nacimos para conquistar. ¿Qué le pides al Año Nuevo? Le pido salud a Dios para los míos y todos y que nuestra empresa siga subiendo en prosperidad para que nuestro legado sea que millones de personas dejen de ser esclavas de un salario y encuentren la libertad financiera poco a poco y puedan respirar la verdadera libertad.

