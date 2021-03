Fabián Ríos se confiesa sobre su esposa Yuly: "¡Al principio me caía mal!" En la vida real, ¿tiene algún tatuaje? ¿Cómo fue la primera vez que se conocieron?. El actor Fabián Ríos se confiesa. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fabián Ríos quiere repetir la experiencia de trabajar junto con su esposa, la también actriz Yuly Ferreira, tal y como hicieron en el 2016 con la comedia romántica El tatuaje, por eso se prepara para grabar la segunda parte, a la vez que celebran 25 años de relación. "¡Fue increíble! Ahora ya solo quiero trabajar con mi esposa, me pareció una gran compañera, aparte una gran profesional, y qué más que con la esposa. Creo que las escenas de beso cuando son con la esposa, a mí me parece más 'bacano', porque puedo ser mucho más libre y expresarme mucho más seguro con mis sentimientos", dijo en entrevista con MezcalTV. En la vida real, ¿tienes algún tatuaje? "El único tatuaje que tengo es el nombre de mi esposa, pero en mi corazón". "Yo iba a decir lo mismo y me copiaste", intervino Yuly, quien hace unos meses reanudó sus votos matrimoniales con el actor. "Es que cuando uno lleva 25 años piensa casi igual". ¿Cómo fue esa primera vez que se conocieron? "La verdad, me caía mal". "Él también me caía mal. Nos caíamos mal porque no nos hablábamos. Entonces nos mirábamos y él me decía 'hola, niñita' y yo 'hola'", dijo Yuly. "Pero eso es bueno, porque si no nos hubiéramos caído mal pues no nos hubiéramos acercado para ser primero amigos", compartió Fabián. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo se conocieron? "Nos conocimos estudiando actuación en Bucaramanga Santander. Empezamos a hablar cuando empezamos a trabajar en la serie, entonces como que bueno, nos toca irnos juntos de la agencia de modelaje al sitio de grabación para ahorrarnos lo del taxi, entonces entre los dos nos salía más barato, y nos íbamos los dos y ahí empezamos a hablarnos. Pero ese que uno se saluda y por dentro '¡uy!, ¡qué emoción!!'", recordó la actriz "Fue maravilloso, de verdad", finalizó Fabián.

