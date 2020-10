De actor a empresario, Fabián Ríos se reinventa Desde que comenzó la pandemia, y tuvo que dejar de trabajar como actor, Fabián Rios se enfocó en un nuevo proyecto. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que comenzó la pandemia, y tuvo que dejar de trabajar como actor, Fabián Rios se enfocó en un nuevo proyecto que ya había comenzado al lado de una compañía que promueve una vida saludable e invita a la gente a vender y consumir sus productos a través de las redes sociales. El encierro le permitió al Fabián dedicar su tiempo a este proyecto y asegura que ha descubierto una nueva pasión: la de ayudar. "Esta pandemia nos ha servido para emprender nuevos caminos, sin obviamente, dejar jamás la pasión por actuar. Nos hemos dado cuenta que el cariño de la gente es inmenso, y somos ya 10 mil almas que están totalmente alineadas a nosotros y creyendo en nosotros para empoderarse y dejar de ser empleados y convertirse en emprendedores", dijo a MezcalTV. "Estoy descubriendo mi otra pasión, que es ayudar a que otras personas también se hagan exitosas. Cuando tú ves a una persona que llega a ti por medio de un ‘zoom’ con la luz apagada, triste, con la autoestima abajo, y tú empiezas a hablarle, ella empieza a ver a todo este equipo maravilloso que nos rodea y les empiezan a hablar y se empiezan a empoderar y tú los empiezas a ver crecer, como cuando tú le echas a las matas agua y empiezan a florecer, y yo le estoy llegando a ese tipo de persona". RELACIONADO: La vida familiar de Fabián Ríos Image zoom Fabián Ríos Mezcalent El actor y ahora empresario se niega a calificar el trabajo como un "trabajo" de venta convencional. "Al fin y al cabo, todo el mundo vende. Yo vendo novelas, yo vendo personajes, yo vendo todo lo que me pongo, lo que consumo, pero no ando diciendo ‘lo vendo, lo vendo, lo vendo’, y eso es lo que queremos enseñar a las personas, que entren en el nuevo mundo de vender, pero siendo su propio testimonio de lo que ellos están utilizando". Fabián además alerta de que no es algo que te vaya a enriquecer de la noche a la mañana. "De la forma como nosotros lo ubicamos dentro de la compañía, las personas empiezan poco a poco a crecer económicamente; pero es poco a poco, poco a poco. No me gusta mentir ni hacer como los demás que le dicen que ya en un mes o dos meses van a comprarse un Ferrari o se van a comprar una mansión, eso son mentiras de gente con prácticamente medio cerebro. Uno no debe engañar a las personas, uno les debe invitar a que vengan a trabajar". Porque él construyó todo lo que tiene desde abajo. "Como todo en la vida, cuando yo inicié me pagaron 20 dólares. Al principio, hace muchísimos años, y a medida que fui aprendiendo y me fui rodeando de las mejores personas y me fui empoderando poco a poco, llegué a ganar algo distinto". Fabián tiene un lema muy claro de lo que es este proyecto. "La perfecta oportunidad para salir del encierro más empoderado, más fuerte y libre de la esclavitud de la economía, y ser ‘cabeza’ de aquí en adelante y jamás ‘cola’".

