Muere el cantante Fabián Gómez, intérprete de música regional mexicana y ganador de un premio Billboard El nacido en Hermosillo, Sonora, falleció a los 60 años. Carin León, quien colaboró con el intérprete de "Las Higueras", lamenta su partida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo de la música mexicana se encuentra de luto por el fallecimiento del cantante Fabián Gómez, nacido en Hermosillo, Sonora, de 60 años. Medios en dicha capital reportaron este miércoles el fallecimiento del intérprete de "Las higueras" y "Cómo quieres que te quiera", quien al parecer habría fallecido el 18 de abril al parecer a causa de un infarto fulminante. Gómez era un reconocido acordeonista que formó el grupo Los remolinos de Fabián Gómez en 1993. Entre su repertorio musical se destacaban éxitos del género como "La víbora", "Sufro porque te quiero", "La pícara", "Tal vez sea mejor", "Que se mueran los feos", y la mencionada "Cómo quieres que te quiera" que le hizo acreedor al Premio Billboard hace justamente dos décadas. "Con mucha tristeza hoy toca despedirte de este plano terrenal", exclamó por medio de sus redes Carín León, el aclamado músico , quien se ha destacado por fusionar elementos de la música country con el regional mexicano, al rendirle tributo a su amigo y colega. "Solo queda decirte Gracias por tu amistad, tu inspiración y talento, ese que compartiste conmigo", prosiguió el intérprete al compartir una foto y un video al lado de Gómez ."Gracias por cumplirme un sueño. Hoy toca despedirnos de ti pero tu estrella seguirá brillando, en cada una de tus Canciones y en todos los que pudimos coincidir contigo. Vuela alto mi Faby descansa en Paz" Eden Muñoz, Yuridia Omar Montes y José Iram Barrón Ramos fueron algunos de los intérpretes del género que reaccionaron al post lamentando la partida del destacado músico sonorense. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este ha sido un año implacable para el mundo artístico mexicano que ha perdido en lo que va del año a la actriz de telenovelas Rebecca Jones, el comediante Xavier López "Chabelo" y más recientemente el intérprete Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y el fallecido cantautor Joan Sebastian. Que en paz descanse.

