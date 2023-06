La Lista VIP: Extraction 2, 'Trilogy Tour' con Enrique Iglesias, Ricky Martin y Pitbull y más Propuestas imperdibles: Extraction 2 con Chris Hemsworth, el 'Trilogy Tour' con Enrique Iglesias, Ricky Martin y Pitbull y más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Extraction 2 con Chris Hemsworth La exitosa franquicia con Chris Hemsworth, Extraction, se expande. La segunda parte de esta película de acción llega a Netflix el 16 de junio. Extraction 2 tendrá a Hemsworth una vez más en la piel de Tyler Rake. "Después de haber sobrevivido milagrosamente a los acontecimientos de la primera producción, el mercenario australiano de operaciones encubiertas vuelve con otra misión mortal: sacar de la cárcel a la familia de un despiadado gánster de Georgia", explica la sinopsis oficial de esta secuela. El 'Trilogy Tour' con Enrique Iglesias, Ricky Martin y Pitbull Enrique Iglesias, Ricky Martin y Pitbull unirán fuerzas con una gira única en Norteamérica este otoño. Por primera vez en la historia, compartirán el escenario en 'El Trilogy Tour' con tres sets únicos para cada artista. "Volver a ir de gira, no solo con Enrique pero también con Pitbull es muy emocionante. Esta gira será una fiesta maravillosa de principio a fin, así que prepárense, será épico", dijo Ricky Martin a través de un comunicado. Producida por Live Nation, la gira de 19 ciudades comienza el 14 de octubre en el Capital One Arena de Washington, D.C. y hace escalas en Norteamérica en Toronto, Boston, Nueva York, Chicago, Detroit, Miami, Dallas, Phoenix y Los Ángeles antes de terminar en el Rogers Arena de Vancouver el 10 de diciembre. Los boletos ya están disponibles en ticketmaster.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gov Ball Punch gov ball punch Credit: Cortesía Esta refrescante bebida será una de las opciones que podrás encontrar en Casa Bacardi Lounge durante el festival Governors Ball, en Nueva York, este fin de semana. Durante el evento, los invitados podrán disfrutar de sets de DJs, comprar mercancía exclusiva y escuchar música de, entre otros, Omar Apollo, Koffee, SYD, Phat Jazz y Sabrina Claudio - quienes se estarán presentando en el Bacardi Stage. Ingredientes: 1.5 oz Bacardi Coconut Rum, 0.75 oz maracuyá, 1.5 oz club soda Preparación: Vierte todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Agita y cola en un vaso alto con hielo. Cubre con club soda y decora con una rodaja de limón.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La Lista VIP: Extraction 2, 'Trilogy Tour' con Enrique Iglesias, Ricky Martin y Pitbull y más

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.