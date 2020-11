Close

Exreinas de belleza mexicanas se pronuncian contra Lupita Jones Lupita Jones, directora del concurso Mexicana Universal, está en el ojo del huracán ante sus polémicas declaraciones. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, la mexicana Sofía Aragón, segunda finalista de Miss Universo 2019, mostró abiertamente su molestia por el supuesto maltrato que ha sufrido por parte de Lupita Jones, directora del concurso Mexicana Universal. Image zoom Credit: Univisión RELACIONADO: Lupita Jones pide que Televisa la indemnice de forma justa tras 23 años de trabajo Image zoom Credit: Miss Universe La respuesta de Jones fue señalar cuestiones privadas de las excontendientes advirtiendo que “sé de dónde vienen todas y de qué pie cojean; desde la drogadicta, la alcohólica, la golfa [dijo un hombre y ella asintió], muchas historias y de todas tengo pa’ hablar, de todas, pero créanme que sí, calladita me veo más bonita, es mejor para ellas que yo no hable y no lo hago porque no las quiero perjudicar, porque no es mi papel, porque yo sí empodero”. Ante ello, otras exreinas de belleza de este país se han pronunciado contra esos comentarios. Image zoom Cynthia de la Vega, quien iba a representar a México en Miss Universo 2011 y le fue quitada la corona, mencionó en su cuenta de Instagram que “jamás debió llamarles a sus ex reinas drogadictas, alcohólicas, y mucho menos permitir que un tipo les llame 'golfas’”. También cuestionó que haya amenazado a otras exconcursantes “con contar cosas personales, si hablan de las injusticias que vivieron” y dejó claro que “ empoderar a la mujer nunca será hacerlas sentir mal con su cuerpo ni con su persona”. Image zoom Credit: Cortesía: Esmas “Las cosas no son fáciles como las hacen ver y solo las que vivimos la experiencia sabemos lo qué hay detrás”, escribió en la misma red social Denisse Franco, representante de México en 2017. “Las cosas pudieran ser diferentes y podríamos obtener mejores resultados si hubiera una mejor comunicación entre cada integrante de la organización y se trabajara como un equipo dejando de lado el ego”. Image zoom Credit: Dominique Charriau/WireImage Por su parte, la exMiss Universo Ximena Navarrete dejó claro que “no creo mucho en este término: ‘empoderar mujeres’ porque las mujeres ya nacimos fuertes. Me gusta mucho más pensar que nosotras podemos usar esa fuerza para impactar positivamente en este mundo. Ojalá siempre cuidemos nuestras palabras y adjetivos calificativos para referirnos a las demás mujeres. Una situación temporal que estés pasando en tu vida, no te define como ser humano”. Image zoom Credit: Ximena Navarrete Instagram Otras exreinas de belleza mexicanas han anunciado que se pronunciarán contra Lupita Jones en fechas próximas.

