Exprometido de Ariana Grande publica un mensaje preocupante

Ariana Grande vuelve a vivir una nueva pesadilla. Tras perder a su expareja, Mac Miller, por un supuesto suicidio, pare que ahora es su exprometido Pete Davidson quien podría seguir el mismo camino. Un mensaje de lo más polémico y preocupante en redes sociales ha activado todas las alarmas.

“Realmente ya no quiero estar en esta tierra. Estoy haciendo todo lo posible para estar aquí para ti pero realmente no sé cuánto más puedo aguantar. Todo lo que he intentando es ayudar a la gente, sólo recuerda que te lo dije”, ha escrito Pete para sorpresa de todos.

Sus palabras dan a entender su falta de ganas de vivir y una supuesta marcha de este mundo. Además, el mensaje parece ir dirigido a alguien que podría ser la cantante, quien rompió su compromiso hace unos meses.

Desde su ruptura parece que el comediante no ha levantado cabeza. Sus haters no han parado de meterse con él desde que estrenara soltería y eso le podría estar afectando demasiado. Además de recibir burlas y comentarios de lo más crueles, también ha llegado a ser víctima de alguna amenaza de muerte.

Esta situación y la ruptura de la que ha sido el amor de su vida podrían ser las razones de estas pocas ganas de seguir adelante. Recientemente incluso escribió un mensaje público de apoyo a Kanye West cuando éste habló de sus problemas mentales. “Necesitamos gente como Kanye, nadie debe señalarlo por su valentía al hablar sobre su salud mental”, escribió.

Finalmente el artista cerró su cuenta de Instagram pero su último mensaje ha dejado a sus seguidores de lo más preocupados. ¿Cómo se lo habrá tomado Ariana?