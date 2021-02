Close

La exprometida de Nicky Jam se manifiesta tras el anuncio de ruptura con el cantante La bella modelo Cydney Moreau sorprendió con su publicación dedicada al amor a pesar de haber puesto punto y final a su relación con el artista puertorriqueño. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su amor fue de cuento de hadas, al igual que su petición de mano. Cydney Moreau vivía gracias a Nicky Jam un compromiso casi, casi de película como se pudo ver en sus publicaciones en las redes. Hace justo un año, por el Día de los enamorados, se prometían frente al mar y con una pedida llena de romanticismo. Desafortunadamente la relación no cuajó y era el propio cantante quien lo confirmaba en el programa de radio Flow Urbano. Pero, ¿y ella? ¿Cómo ha reaccionado a esta ruptura y a todo lo que se ha publicado al respecto? A través de sus redes, la bellísima modelo compartió un post sobre el amor que dejó clara su posición a pesar de su recién estrenada soltería. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Feliz día de San Valentín", escribió Cydney junto a una rosa y unas fotos en un bikinazo rojo pasión que dispararon la temperatura y las propuestas de sus seguidores de inmediato. Una imagen y un gesto que demuestran que a pesar de lo vivido jamás hay que renunciar al amor. Su última imagen en su perfil con el cantante fue de hace poco más de un mes. En ella presumía de relación y nada hacía presagiar lo que se avecinaba. "Gracias mi amor, me encanta presumirte cuando estás cerca. Te amo", escribió la maniquí junto a la instantánea con su chico en lo que parece ser un set de grabación. La convivencia durante la pandemia y las diferencias culturales, entre otras cosas, impidieron el progreso de la pareja que un día se prometió amor eterno. Una historia preciosa que aunque llegó a su fin, ha dado paso a una relación cordial por todo el cariño y lo bonito vivido. "Tenemos una bonita amistad", confirmó el cantante.

Close Share options

Close Close Login

Close View image La exprometida de Nicky Jam se manifiesta tras el anuncio de ruptura con el cantante

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.