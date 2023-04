Exproductora de Hoy día estalla por la salida de Adamari: "Típico de esta cadena" La abrupta salida de Adamari López de Telemundo sigue generando reacciones entre sus fans y sus excompañeros, algunos de los cuales no están muy contentos por cómo se ha producido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La abrupta salida de Adamari López de Telemundo sigue generando reacciones entre sus fans y sus excompañeros, algunos de los cuales no están muy contentos por cómo se ha producido. Amigos de la presentadora puertorriqueña como Quique Usales, Giselle Blondet, Ana Jurka y más talentos de la cadena hispana le dedicaron este viernes emotivos mensajes. "Yo te llevo dentro de mí. Tu generosidad, tu cariño, tu dulzura son infinitas y tu amistad es para toda la vida. Lo mejor está por venir", escribió desde su perfil de Instagram Usales. Más combativo fue un mensaje de una exproductora de Hoy día, Lina Bidot, quien en redes mostró su disconformidad por cómo se ha producido la salida de la hasta ahora estrella del show matutino de Telemundo. Adamari López Adamari López | Credit: Aaron Davidson/TELEMUNDO via Getty Images Bidot se mostró en particular contrariada en la forma en que la cadena comunicó el despido de López, a quien se le dio la oportunidad de grabar este jueves un video poco después de que responsables de la cadena le informaran de que ya no seguía más en el show. "Aparte de que la sacan, debe leer el mensaje de 'despedida' que le escribieron", lamenta la exproductora, en referencia a las palabras de López en la grabación, en la que asegura que su partida es una "decisión en conjunto" con la cadena. De la misma forma definió la situación Telemundo en el comunicado divulgado ayer. "Telemundo y Adamari López decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de Hoy día", reza el texto. Esa versión contrasta con lo explicado por una fuente cercana a la puertorriqueña, la cual asegura que le tomó por sorpresa su despido y que desconocía completamente que ayer era su último día cuando después del show la convocaron a una reunión. "Ella no sabía nada", aseguró la fuente a People en Español. "La noticia la tomó por sorpresa". De hecho, la misma Bidot se quejó en un mensaje el jueves de que no se hubiera dejado a López despedirse del público que la ha seguido durante 11 años en ese mismo programa. "Típico de esta cadena". En el video de despedida emitido en el show de hoy, López luce el mismo vestido con el que hizo el programa del jueves y con el que había grabado poco antes un mensaje en redes para anunciar que el programa pasaba a ser de cuatro horas a partir de la semana próxima. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La partida de López se suma a la salida de la cadena en tiempos recientes de Rodner Figueroa, Chiquibaby y Nacho Lozano. Desde hace unos meses, el programa Hoy día, del que la puertorriqueña era conductora desde hace 11 años, está inmerso en un proceso de transición que ha incluido la llegada de nuevos presentadores, como Daniel Arenas.

