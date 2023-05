Explosivas declaraciones de Gerard Piqué en España: "Es indecente lo que hacen" El ex de Shakira ha vuelto a meter el dedo en la llaga con sus opiniones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras Shakira disfruta de su gran vida social en Miami con sus amigos de siempre y los nuevos por conocer, su ex, Gerard Piqué, sigue ocupando las primeras de medios españoles por sus declaraciones y apariciones, no siempre políticamente correctas. Durante su participación en un nuevo encuentro de la Kings League, ha vuelto a arder Troya. En estos días, el propio deportista daba a conocer el contrato firmado con Mediaset, responsable de canales como Telecinco y Cuatro, donde comenzarán a emitirse los partidos de fútbol, debates y demás de lo que antes solo se podía ver vía Twitch. Un nuevo paso en lo empresarial que coincide con el derrumbe de uno de los programas más exitosos de Telecinco que ha reinado en su parrilla televisiva por 14 años. Gerard Piqué Gerard Piqué ataca de nuevo | Credit: (Photo By Alex Zea/Europa Press via Getty Images) Se trata del show Sálvame, dedicado al entretenimiento, las celebridades y con figuras de la televisión al acecho de lo que hacen los famosos. En estos días, y para sorpresa de muchos, se anunciaba su fin. Ante los dedos acusadores hacia Piqué, a quien algunos señalan de posible mano negra detrás de esta decisión como condición para firmar su contrato con Mediaset, el ex de Shakira lo ha desmentido y ha dado su opinión, bastante polémica, por cierto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hemos hecho que se acabara Sálvame", bromeaba al principio para luego decir, "no, no, la verdad que no. No era por contrato que impuse que se acabara Sálvame". Sin dudarlo, no tuvo problema en decir lo que piensa de esta cancelación de un show que ha comentado mucho sobre su vida privada. "¿Que qué me ha hecho? Es indecente lo que hacen en ese programa, es todo mentira. Es mejor que se acabe. Para la sociedad, es mejor que se acabe. Ya tenéis el titular", dijo de lo más campante. Es evidente que le importa poco lo digan de él e incluso, si es necesario, genera titulares a propósito, diciendo alto y claro lo que piensa. Hoy hay nuevo programa de Sálvame y no sería de extrañar que le tuvieran un mensajito o sorpresa pues, su show final no es hasta mediados de junio.

