¡Explosiva sesión de fotos de Adamari López, Toni Costa y Alaïa para desear una feliz Pascua! Con motivo de esta Semana Santa, la puertorriqueña ha compartido unas imágenes entrañables de su familia en su preciosa casa. ¡Puro amor! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Verles juntos es siempre un motivo de alegría. A pesar de este confinamiento provocado por la crisis mundial de salud causada por el coronavirus, Adamari López y Toni Costa buscan la mejor manera de entretener a su público y dar lo mejor de sí mismos. Él con sus clases de baile, ella con su trabajo en Un Nuevo Día. Desde casa también nos comparten cómo es su día a día en familia y nos han sorprendido con una preciosa sesión de fotos para desear a su público una feliz Pascua. Las imágenes son de cuento de hadas. Junto a la casita de princesas de Alaïa, los tres posan y transmiten sus mejores deseos en estos días tan especiales. “Feliz Domingo de Pascua. Amor, salud y bendiciones para todos. Los queremos mucho”, ha escrito la presentadora junto a esta serie de instantáneas que han enamorado a sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vestidos en sus mejores galas y con unas sonrisas que traspasan las imágenes, la feliz familia luce deslumbrante. Llama especialmente la atención la princesa de la casa, Alaïa quien rodeada de sus juguetes posó como una auténtica modelo de revista. ¡¡Los mejores deseos para esta maravillosa familia en esta Pascua!! Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Explosiva sesión de fotos de Adamari López, Toni Costa y Alaïa para desear una feliz Pascua!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.