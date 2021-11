El expelotero Esteban Loaiza, viudo de Jenni Rivera, fue deportado a México y temen por su seguridad Esteban Loaiza fue deportado a México y fue visto en una barra en Tijuana. El exbeisbolista salió de prisión tras cumplir su condena por tráfico de drogas en Estados Unidos. ¿Su vida corre peligro? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esteban Loaiza fue deportado a México tras ser liberado de la cárcel y temen que su vida corra peligro, reporta Telemundo. El expelotero mexicano de 49 años cumplió su condena en Estados Unidos por tráfico de drogas y fue liberado en agosto del 2021. En México está empezando una nueva vida tras cumplir una sentencia de 36 meses en prisión más cinco meses de libertad condicional, reportó Hoy día de Telemundo. El programa mostró fotos de Loaiza en la discoteca Las pulgas en Tijuana, añadiendo que algunos temen que algo le pueda suceder si sigue en esta zona. Loaiza pidió asilo en Estados Unidos tras argumentar que había recibido amenazas de muerte en México de un grupo criminal, reportó Suelta la sopa (Telemundo). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estaban Loaiza Credit: (Elsa/Getty Images) El exesposo de la fallecida cantante Jenni Rivera tuvo una exitosa carrera en las Grandes Ligas de 1995 al 2008. El tijuanense jugó para Piratas de Pittsburgh, los Rangers de Texas, los Blue Jays de Toronto, los White Sox de Chicago, los Yankees de Nueva York, los Nationals de Washington, los Atléticos de Oakland, los Dodgers de Los Ángeles y regresó con los White Sox en 2008, cuando finalizó su carrera en MLB, sin embargo no supo administrar su millonaria fortuna, reporta el diario Los Angeles Times. Estaban Loaiza Credit: (JC Olivera/WireImage) En el 2010 acaparó titulares al casarse con la Diva de la Banda, Jenni Rivera, en una fastuosa ceremonia. También tuvo una relación con la cantante Cristina Eustace, con quien tuvo un hijo. En el 2018, Loaiza fue arrestado en California y se declaró culpable de posesión de drogas, confesando que llevaba consigo 20 kilos de cocaína con la intención de distribuirla.

