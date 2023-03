Exparticipante de La casa de los famosos abandona la gala en directo por esta razón La concursante se fue de forma inesperada y sin avisar del plató por una causa mayor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como cada gala, La casa de los famosos volvió a dar momentos emocionantes. Además de la expulsión de Arturo Carmona, pasó algo más. Un episodio inesperado protagonizado por una de las exparticipantes. El plató estaba encendido por las fuertes situaciones que se viven dentro y fuera de la casa. Los seguidores del programa, que se dan cuenta de todo, se percataron de la ausencia de una de las invitadas esa noche. Había estado sentada y comentando lo sucedido pero, de repente, despareció. Fue la propia protagonista quien, poco después y ante la preocupación de sus fans, contó la desagradable razón que la llevó a ausentarse inesperadamente. Liliana Rodríguez Liliana Rodríguez regresa al estudio de La casa de los famosos | Credit: Instagram Liliana Rodríguez Desde sus historias de Instagram y con cara adolorida, Samira Jalil finalmente dio a conocer qué la llevó a salir de inmediato de la gala. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me estáis mandando muchos mensajes de por qué me fui de la gala en directo", comienza su video explicativo. "Es que he comido unas patatas con chile y limón, y luego comí cacahuete con chocolate y me he descompuesto del estómago", aclaró, descartando así cualquier escena de mal rollo o situación incómoda con otros colaboradores. Aunque se encontraba algo mejor al grabar estas imágenes, reconoció que todavía estaba mal e incluso tuvo náuseas. "He vomitado dos veces, perdón por la palabra pero estoy malísima, descompuestísima, y como aquí el protocolo, como me cuidan y son tan lindos, prefieren sacarme que mantenerme aunque esté descompuesta. Los quiero, no se preocupen, mañana más y mejor", expresó. La influencer argentina marchó para el hotel donde trató de recargar pilas y recuperarse para las próximas galas que están por celebrarse y prometen ser candela pura.

