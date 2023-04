Exparticipante de Gran Hermano condenado a 15 meses de cárcel El que fuera concursante del reality en España, ha sido acusado por abusos sexuales a una de sus compañeras en el show. "La utilizó como un juguete sexual". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Big Brother Brasil expulsaba a dos de sus participantes por comportamientos inapropiados con Dania Méndez. Una decisión prácticamente inmediata por parte del show que consideró inaceptables las actitudes de Cara de Sapato y MC Guimê. Unos 6 años antes, era el programa Gran Hermano España, el que vivía una circunstancia muy desagradable, en este caso, un abuso sexual que finalmente ha sido condenado por un juez en dicho país. José María Pérez, exparticipante del reality ha sido acusado por abuso sexual a su compañera, Carlota Prado, acto por el que tendrá que cumplir 15 meses de cárcel. Gran Hermano Exparticipante de Gran Hermano España es condenado a prisión | Credit: Telecinco/Mediaset Los hechos se remontan al año 2017. Ambos concursaban en el famoso show, entonces denominado GH Revolution, la última edición anónima del reality. Lo que suponía toda una aventura para la joven, entonces de 24 años, se convirtió en la mayor pesadilla de su vida. Durante la fiesta celebrada una de las noches en la casa, Carlota, que había comido poco y bebido algo más de lo normal, se empezó a sentir mal y mareada. Visiblemente afectada por el alcohol, se fue a la cama seguida por su compañero, quien se quitó los pantalones y empezó a hacer movimientos de carácter sexual bajo las sábanas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de que la joven le dijo que parara y su evidente estado de embriaguez, él siguió. Ahora, una jueza ha considerado este comportamiento de abuso, tras llevar a cabo actos sin el consentimiento de su acompañante y a sabiendas de su malestar físico. La magistrada María Dolores Palmero Suárez considera probado que esto fue un abuso sexual en toda regla y sin consentimiento de la otra parte. Por su parte, el acusado insistió en que en ningún momento tuvo la apreciación de que Carlota estuviera inconsciente. José María ha sido condenado a 15 meses de prisión por lo sucedido y Zeppelin, la productora del show, tendrá que pagar una indemnización a la víctima por mostrarle las imágenes de se abuso en el confesionario, poco después de lo sucedido, sin la compañía de psicólogos, expertos o personas que la pudieran asesorar ante un hecho tan doloroso. Carlota fue testigo de su propio abuso, sola en una habitación, hecho que la jueza también ha condenado. El caso queda así cerrado después de 6 años de mucho dolor para la exparticipante y sus familiares.

