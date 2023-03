Ex de Nacho Casano rompe el silencio y cuenta su verdad: "Ojalá tu corazón se abra" Ana Clara Ciceri, madre del pequeño, lo aclara todo: "Mi hijo se llama José Ignacio Constantino, tiene 8 años y es hijo de Ignacio Casano." Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ante las dudas y constantes comentarios sobre si el actor Nacho Casano es padre del hijo de Ana Clara Ciceri, ha sido la propia mamá del pequeño quien, a través de varios videos, ha compartido su historia y su verdad respecto a los hechos. Por primera vez, asegura que decidió romper un silencio que había mantenido por años para aclarar todo lo que se está diciendo, algunas cosas en lo absoluto ciertas y que merecían ser aclaradas por respeto a todas las partes, y en especial a su hijo. "He decidido hablar de la identidad del padre de mi hijo, un tema muy delicado y nunca quise tocar. No estoy aquí por intereses comunes ni mediáticos. Hay un niño que tiene 8 años y que se llama Constantino, que es nuestro hijo, hay una historia que es una historia que nos tocó vivir a los dos y la hemos sabido llevar de la mejor manera", comienza el video de la especialista en hábitos deportivos en sus historias de Instagram recogidas por la cuenta de MeliTV. "¿Por qué hablo ahora y no antes? Las mujeres callamos tantos secretos, quizás por miedo, un tema mediático, porque yo no soy mediática, porque nunca quise colgarme de nada, mi única intención es que mi hijo recibiera los derechos legales que le corresponden y los cuidados y atenciones de un padre", añadió sobre lo sucedido con el exparticipante de La casa de los famosos. Nacho Casano y su expareja, Ana Ciceri Nacho Casano y su expareja, Ana Ciceri | Credit: IG/Nacho Casano y su expareja, Ana Ciceri ¿Ha reconocido Nacho al pequeño? Ana respondió a todas las dudas. "Jamás le negué ni un solo día al padre de mi hijo, siempre tuvo las puetas abiertas para verle igual que sus abuelos y su familia, y a las pruebas me remito. Aún así, sin ser reconocido ni aportes económicos, siempre tuvieron la posibilidad de ver al niño... Yo jamás te negué el niño. A veces para limpiarnos de nuestra irresponsabilidad salpicamos al otro, pero eso no es así... Es una historia que para mí es incómoda, que es muy dolorosa, es una historia real donde se me pidió una prueba de ADN y se me dejó en el hospital porque el niño tenía los ojos negros, yo no estoy inventando las historias, yo las viví y quien estuvo en mi entorno también. Es una historia que me ha costado muchísimo de sellar y sanar", prosiguió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al ver las dudas de Nacho, Ana invitó le invitó a que le pidiera la prueba a través de un juez pero, entonces, que sus familiares se retiraran y se acercaran cuando la misma diera sus resultados. A lo que el argentino respondió ofendido y bloqueándola como si "jamás me hubiera conocido", explicó. El tiempo pasó y ella se dedicó a criar a su hijo. Nacho desapareció de sus vidas hasta que ella le escribió para que respondiera por el pequeño. Ana confiesa que él le contestó e incluso fue a ver al niño a los 7 meses, haciéndose esta vez la prueba de ADN en un laboratorio. El resultado es el 99% de efectividad y a partir de ahí van a los abogados para normalizar la situación de forma legal. Sin embargo, según Ana, Nacho se negó en el último momento a firmar. "El señor no quiso firmar, hasta ahora conservo los documentos, decía que el 25% de sus ganancias era demasiado y no tenía ese dinero. Siempre hubo mucho pero", informó la experta en nutrición. A partir de ahí, hubo algunas visitas del padre de forma esporádica, pero también muchas ausencias en todos los sentidos. Ana confirmó que el niño finalmente lleva sus apellidos y que ha preferido no demandar. "Es desgastante y no es saludable ni para el niño porque las visitas son en un juzgado, he tratado de proteger la integridad del niño lo más posible", dijo con pesar y reconociendo que Nacho no ha sido un padre presente. Aún así el pequeño ya no es un bebé y, además, es muy "inteligente", así que se da cuenta de todo lo que pasa. "No se puede tapar el sol con un dedo", prosiguió la mamá. Su objetivo con estas declaraciones es contar "su verdad" y proteger a su tesoro, su hijo. Concluyó con un mensaje en son de paz para las mujeres que como ella han vivido esta pesadilla, y también con unas palabras para Nacho. "Mi hijo se llama José Ignacio Constantino, tiene 8 años y es hijo de Ignacio Casano. Ojalá tu corazón se abra y puedas acercarte de forma voluntaria, no soy tu enemiga, yo te agradezco porque me diste lo más hermoso que tengo, yo quisiera que esta historia hubiera sido diferente, pero así nos tocó", concluyó.

